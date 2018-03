245 mille personnes sont sous la menace de l’insécurité alimentaire

La situation de la sécurité alimentaire risque d’être difficile dans certaines localités du pays. C’est ce qu’a fait savoir hier, à l’ouverture de l’atelier d’ « identification et analyse des zones à risques et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle », le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, jean Pierre Senghor.



Selon lui, c’est à la fin des travaux de cet atelier qui va durer 5 jours qu’ils auront les statistiques sur la situation. Mais déjà, il estime que 30 mille ménages, soit 245 mille personnes risquent d’être dans une situation difficile. Soutenant qu’il y a un plan d’urgence, il informe que des actions sont mises en place et tout le monde est en alerte.



« On est sûr que du fait de la pluviométrie qui a été un peu déficitaire partout dans le pays, la situation projetée risque d’être très difficile », a-t-il dit.











