25 ans d'existence : La démonstration de force du PUR En l’absence de Serigne Moustapha Sy, le Guide et non mois président du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), ses lieutenants ont sonné la grande mobilisation, avec un stade Amadou Barry archi comble.

Lundi 20 Février 2023

Selon emedia.sn qui partage l’information, les leaders du parti ont, tour à tour, galvanisé les militants venus très nombreux répondre à l’appel de la formation politique dirigée par Serigne Moustapha Sy.



C’est dans un stade archi comble que s’est tenu le meeting du Pur.



Cette grande mobilisation qui fête les 25 ans du parti, s’est tenue en présence de plusieurs leaders de la coalition Yewwi Askan wi dont, Ousmane Sonko, Malick Gackou et Ahmed Aïdara.



