25 bœufs portés disparus : Le jeune berger écope de 6 mois de prison ferme

L’histoire a lieu dans le village de Jam-Jam (dans le département de Malem Hodar). I.Ndao jeune berger a été embauché par le chef du village pour conduire 65 bœufs. C’est ainsi qu’au soir du 14 septembre dernier, le berger retournait au village de Jam-Jam avec seulement 40 bœufs. Parmi les 25 bœufs disparus, 24 têtes appartenaient aux villageois de la localité.



Interrogé à la barre, ce mercredi, matin, I. Ndao a déclaré qu’il avait conduit le troupeau à un point d’eau pour qu’ils s’abreuvent Et c’est lorsqu’il était parti chercher ses moutons de l’autre côté que les 25 bœufs ont disparu à son retour.



Cela n’a visiblement pas convaincu l‘avocat des parties civiles, qui a demandé une sanction à la hauteur des faits. La robe noire a invoqué, dans cette affaire, le délit d’abus de confiance.



Selon lui, le prévenu a fait preuve d’irresponsabilité et d’une négligence coupable en décidant d’abandonner les bœufs des habitants du village de Jam-Jam à eux-mêmes sans surveillance pour aller s’occuper de ses propres bêtes.



Aussi, devant l’incapacité du berger à prouver une faute involontaire et le non-respect du contrat, le maître des poursuites a ainsi requis 06 mois de prison ferme.



Le verdict du tribunal est finalement tombé : I. Ndao est condamné à 06 mois de prison ferme et à payer une amende de 15 millions au lieu des 24 millions proposés par une partie civile visiblement remontée.

