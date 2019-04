25e commémoration du génocide rwandais : Mankeur Ndiaye souligne les leçons d’un massacre

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Cela fait 25 ans que le génocide rwandais a eu lieu. Hier à Bangui, la communauté nationale l’a commémoré, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations- Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye.



Selon l’ancien ministre des Affaires étrangères, ces événements doivent servir de leçon. Il déclare, « ce jour (la commémoration) reste une invite à une introspection individuelle et collective, en guise de renouvellement de notre engagement commun à garantir la non-répétition des atrocités ayant conduit au génocide ». Ce génocide, fait-il savoir, est l’expression d’un échec collectif : « nous ne devons jamais oublier, en effet, disait Kofi Annan, que nous avons échoué collectivement à protéger plus de 800 000 hommes, femmes et enfants sans défense qui ont péri au Rwanda ».



Mais heureusement, souligne-t-il « le Rwanda, ce pays d’Afrique centrale d’à peine 26 338 km2 et 12 698 523 habitants, a sur faire des efforts incommensurables pour insuffler une dynamique de réconciliation nationale. Il a su amorcer, en si peu de temps, des transformations politiques, économiques, culturelles et sociales qui forcent le respect et suscitent l’admiration ».















Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos