27 milliards FCFA en don alloués au Sénégal : Le Forum Chine Afrique a porté ses fruits

À côté de ce don, le Sénégal et la Chine ont signé 10 accords de partenariat dans divers domaines. Ils portent sur la coopération dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, la création du Groupe de travail sur l'investissement, la coopération économique ainsi que la promotion des investissements durables et le renforcement des capacités des ressources humaines.



Sans oublier le secteur agricole. Pour ce volet, la Chine s'engage à accompagner la modernisation du secteur agricole. " La Chine continuera d'envoyer des experts en technologie agricole pour soutenir le Sénégal dans la construction de parcs industriels et va élargir la coopération dans des domaines émergents, tels que les nouvelles énergies. Nous allons aussi aider le Sénégal dans son processus d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture ", a déclaré, hier, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.



Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est félicité du dynamisme du partenariat avec la Chine soulignant la coopération solide dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de la santé depuis 2016.



S Sikafinance