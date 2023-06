2e jour de la grève de SAID: La collecte bat un record de 100 milliards FCfa

Au deuxième jour du mouvement d’humeur du Syndicat des agents des Impôts et des Domaines (SAID), le taux de suivi du mot d’ordre par les agents de la DGID, est tombé à 10% (il était de 11% le premier jour).



Et si la grève avait pour objectif de paralyser la collecte des recettes fiscales, celles-ci, se sont plutôt bien comportées. Puisque, ce sont plus de 100 milliards de francs Cfa qui ont été collectés entre le 15 et le 16 juin. Un record !



