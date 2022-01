2ème journée CAN 2021 Cameroun: Gambie, Guinée Equatoriale, Sierra Leone, ces belles "surprises. Le Point" Il évident qu'il n'y a plus de petites équipes dans le monde du sport, surtout en football. Il suffit de demander à l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou encore le Mali, après leurs matchs respectifs contre la Guinée Equatoriale, la Sierra Leone et la Gambie.

Groupe A





Le Cameroun, pays organisateur déjà qualifié avec 6 points en deux (2) sorties après ses victoires respectives sur le Burkina Faso (2 à 1) et face à l'Éthiopie (4 à 1). Le Burkina Faso et le Cap Vert au coude à coude avec trois (3) points chacun, suivis de l'Éthiopie avec zéro point après . Ce groupe A, assez prolifique devrait donner un meilleur 3eme pour les 8e finale de la compétition.



Groupe B





Le Sénégal et la Guinée déjà qualifiés avec 4 points chacun joueront pour la 1ère place du groupe lors de leur prochaines sorties ce mardi respectivement face au Malawi (3 points) et au Zimbabwe (0point). A noté également que dans ce groupe, nous retrouverons forcement un meilleur troisième pour la prochaine étape.



Groupe C





Le Maroc (6points) et le Gabon (4points) également qualifiés pour les 8eme après 2 journées dans ce groupe. Reste le meilleur 3eme de groupe qui forcement sera qualifié pour le second tour. Une finale avant la lettre pour le dernier ticket de ce groupe entre le Ghana (1point) et les Comores (0point), ce dernier qui a toujours des chances de passer au second tour en cas de victoire face aux blacks stars du Ghana qui peinent toujours à rentrer dans cette compétition.



Groupe D



Le Nigeria est également qualifié avec 6 points. Rien est encore acquis pour les 3 autres formations, Égypte (3points), Guinée Bissau et Soudan 1 point au compteur pour chacune de ses 2 formations. Ce groupe pourrait ne pas sortir un meilleur 3eme.



Groupe E



Le groupe le plus indécis du tournoi. L'Algérie tenante du titre en passe d'être éliminé des le 1er tour de la compétition. Un petite unité au compteur, avec une défaite devant la guinée Equatoriale, après plus de 3 ans, 35 matchs sans défaite. La Côte d'Ivoire (4points), leader du groupe après une victoire et un nul est déjà qualifié car au pire des scénarii, ils accrocheront la 3eme place du groupe. Ce qui nous réserve un succulent Cote d'Ivoire-Algérie pour la 3eme journée des phases de poule.



A noter que seule une victoire pourrait sauver les champions en titre, tout autre résultat les fera quitter la compétition assez prématurément. Les Equato-Guinéens, tombeurs des détenteurs de la plus longue série d'invincibilité d'une équipe Africaine auront juste besoin d'un nul face à la Sierra-Leone (2points). Ce dernier est également proche des 8eme, après leur deux (2) bonnes prestations face aux deux (2) favoris du groupe.



Groupe F



La Gambie (4points) et le Mali (4points) en tête du groupe après une victoire et nul sont déjà qualifiés pour le second tour, reste à voir quelle équipe viendra les accompagner, entre la Tunisie (3points) et la Mauritanie (0 point). Les Aigles de Carthage auront juste besoin d'un point lors de leur prochaine sortie face au leader Gambien, et les maliens qui ne devraient pas avoir trop de problème pour imposer leur technique et puissance physique face à des Mourabitounes dépassés par le niveau de la compétition.







