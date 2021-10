2ème trimestre 2021: La moitié des marchés passés sous forme d'ententes directes, plus de 203 milliards de gré à gré et... Des ententes directes sur la moitié des marchés en ce deuxième trimestre de l'année 2021. Les Echos lâche quasiment une bombe.



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 06:03 | | 0 commentaire(s)|

Des ententes directes sur la moitié des marchés en ce deuxième trimestre de l'année 2021. Les Echos lâche quasiment une bombe.



Le journal révèle que plus de deux cent trois (203) milliards de francs CFA ont été des marchés de gré à gré dont quatre vingt deux (82) d'offres spontanées négociées.



Les travaux ont "bouffé" 292 milliards F CFA, les fournitures 81 milliards F CFA, les prestations intellectuels 35 milliards F CFA et les services courants vingt (20) milliards F CFA.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos