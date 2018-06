3 ans requis contre un taximan : Il est accusé d’avoir violé une dame à bord de son véhicule

Le taximan Daouda Tine risque trois ans de prison de ferme. En effet, il est accusé de viol sur une dame au niveau de Canal 4 de Fass-Gueule Tapée. Ce jour-là, raconte cette dernière à la barre, elle et sa sœur étaient allées voir des amies, au retour vers les coups de 5 heures du matin, elles ont hélé un taxi. Ce dernier qui se trouve être Daouda Tine, après avoir déposé sa sœur, l'a conduite au lieu précité avant d’abuser d’elle.



« Quand ma sœur est descendue, il m’a conduite au niveau du Canal 4 en face du lycée Delafosse. Là, il est passé entre les deux sièges. Il m’a giflé avant de faire sauter le bouton de ma jupe, puis il a abusé de moi. C’est quand il a vu transparaitre de la lumière de la lampe du gardien qui venait vers nous qu’il m’a fait descendre de force. Heureusement j’ai pu relever son numéro d’immatriculation ».



Des allégations confirmées par le gardien du Lycée Maurice Delafosse. Dans sa déposition, Mamadou Saliou Diallo dit avoir un taxi se garer. Et au bout de quelques minutes, il a vu le véhicule se remuer. Quand il s’est approché pour avoir une idée claire, il a vu une dame descendre et qui pleurait. Et quand, il l’a interpellée, cette dernière lui a fait savoir qu’elle venait d’être violée.



Interpellé à son tour, l’accusé a balayé d’un revers de main ces allégations. « Quand on était seuls dans la voiture, elle m’a demandé mon numéro et je lui ai remis. Elle a promis de travailler avec moi. Puis, elle m’a dit qu’elle me payera la prochaine fois. J’ai pris sa poche pour voir s’il y avait de l’argent et n’y avait que 200 francs. Je l’ai laissé passer parce que c’est une femme », a-t-il soutenu. Une explication qui est loin de convaincre le parquet. Dans son réquisitoire, le ministre public a requis 3 ans de prison ferme pour le taximan Daouda Tine.



L’avocat de la partie civile a demandé un franc symbolique, tandis que celui du prévenu, a plaidé la relaxe pure et simple. Le tribunal fixé son verdict le 3 juillet.