3 bonnes raisons de consommer des crevettes et des gambas Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 14:20 commentaire(s)| Les gambas et crevettes constituent une importante source de protéines : elles contiennent les neuf acides aminés essentiels à notre organisme.





La crevette fournit du sélénium



Une portion de 100 g apporte pratiquement 100 % des besoins quotidiens en ce minéral antioxydant qui protège notamment la peau des rayons UV.



La crevette, un max de calcium



5 à 8 crevettes en moyenne fournissent 30 % des besoins quotidiens en calcium, soit l’équivalent de 200 ml de lait. Un avantage pour les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers.



Santé du cœur avec l’oméga-3



Les gambas sont particulièrement riches en oméga-3. Cet acide gras a une action sur la préservation du système cardiovasculaire. Il est donc intéressant d’introduire des gambas dans son régime alimentaire. Les oméga-3 sont également bénéfiques pour lutter contre les inflammations.



Pour finir, le plus délicat : les crevettes et langoustines. Pour les savourer proprement, il faut séparer la tête du corps à l’aide des couverts. Coupez ensuite les pattes et ôtez la carapace avec le couteau tout en maintenant la chair avec la fourchette.



Attention, si...



Vous souffrez d’allergie : c’est à cause d’une protéine, la tropo­myosine que l’on retrouve dans le crabe, le homard, la langouste...









Yolande Jakin



