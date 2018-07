30 juillet : Journée internationale de l'Amitié

Elle a été proclamée en 2011 par l'ONU pour promouvoir l’amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus et inspirer autant que faire se peut les efforts de paix entre communautés... un discours qui fait du bien même si il faut se référer au Docteur Coué !



La résolution 65/275 votée par l'ONU insiste sur la participation des jeunes et sur celle des futurs dirigeants de pays, à des activités qui impliquent les différentes cultures et promeut la compréhension entre les pays et les communautés et le respect de la diversité.



La Journée Internationale de l'amitié soutient aussi les buts et les objectifs de la "Déclaration et du Programme d'action sur une culture de la paix" (ONU).



L'ONU encourage les gouvernements, les ong et les individus à organiser toutes sortes d'événements, activités et initiatives qui contribuent aux efforts de la communauté internationale de promotion d'un dialogue entre les civilisations, la solidarité, la compréhension mutuelle et la réconciliation.