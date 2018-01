Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 34 photos : la face cachée de Léna Guèye, l'ex de Balla Gaye 2 Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Depuis un bon moment Léna Gueye est en train de faire le buzz sur la toile sénégalaise. Cette jeune femme qui a désormais son ticket d’entrée dans le monde du People a trois choses de spécial que les internautes doivent savoir :

Sa beauté angélique

Dire que Léna est une femme charmante est un secret de polichinelle. Son teint et sa prestance font d’elle une femme qui attire et hypnotise facilement ses hommes. Une perle rare sans façon.

Une actrice très professionnelle

Entre la beauté de Léna se cache aussi une actrice très professionnelle. Elle a joué dans plusieurs sketchs et séries, mais elle a battu les records grâce à la série Mbettel où elle incarne le rôle de la deuxième femme de Papa Diouf. Selon des proches contactés par limametti.com Elle a toujours aimé le cinéma depuis toute petite. Un rêve devenu réalité pour cette jeune talentueuse et … »tueuse »

Sa vie privée…un cauchemar

Léna…une belle nymphe, Léna une belle actrice, mais Léna …une belle vie privée un peu cauchemardesque. Depuis qu’elle occupe la Une des journaux, on ne cesse de parler de sa vie privée notamment de la relation avec Balla Gaye 2 qui aujourd »hui laisse tout le monde dans une situation très perplexe. Léna aime vivre en cachette et c’est tout le charme aussi d’une femme qui évolue dans le milieu de l’audiovisuel.







