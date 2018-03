Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 35 travailleurs et 10 jours pour finir une robe de Beyoncé Rédigé par leral.net le Samedi 24 Mars 2018 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Beyoncé et Blue Ivy, le week – end dernier, ont assisté au Wearable Art Gala du WACO Theatre Centre, portant des robes coordonnées, scintillantes et à couper le souffle.

L’événement lui-même, qui a été co-fondé et présenté par la mère de Queen Bey, Tina Knowles, a invité les convives à s’habiller comme des personnages de Wakanda, le monde fictionnel présenté dans Black Panther.



La robe personnalisée de Beyoncé, qu’elle portait sur le tapis rouge, a été créée par la maison de mode Falguni Shane Peacock. Les concepteurs, Falguni et Shane Peacock, ont dit à ELLE.com qu’une fois qu’ils ont découvert que le thème du gala était de WACO à Wakanda, ils savaient qu’ils voulaient créer une robe inspirée de la reine nubienne Amanishakheto.



« Amanishakheto était une femme puissante qui menait le peuple nubien comme leur reine guerrière« , ont-ils dit.

Afin de traduire ce message dans le design, ils ont créé des découpes métalliques qui imitaient la conception de l’armure. Ils ont également créé une traîne 3-D de 11 pieds, qui était destiné à mettre en évidence sa royauté nubienne.



Il a fallu environ 10 jours à 35 travailleurs pour compléter la robe avec Beyoncé et sa styliste, Marni Senofonte, passant en revue les croquis et les échantillons de tissu.

« Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec eux en envoyant des images tout le long afin d’atteindre la vision« , ont déclaré les concepteurs.







