3e mandat de Macky Sall: Le collectif Jàmm a Gën appelle à la signature d’une pétition

Le comité d’initiative du collectif Jàmm a Gën 3e mandat, s’engage à faire triompher la vérité. Cette vérité se rapporte aux deux mandats effectués par le Président Macky Sall, dont l’un est en cours d’exécution. Vérité confirmée aussi par la Constitution du Sénégal, qui stipule que : « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».



Ces propos introductifs du coordonnateur de M 23, Mamadou Mbodji, dégagent les axes de la déclaration du comité d’initiative du collectif Jàmm a Gën 3e mandat, constate "Le Quotidien".



« Depuis plusieurs semaines, on assiste à une multiplication des investitures du Président Macky Sall, dont le silence relèverait d’une caution tacite », a dit Senghane Senghor, lisant la déclaration du comité d’initiative.



Le collectif Jàmm a Gën 3e mandat convie alors Macky Sall, à renoncer à « imposer à notre peuple, une candidature moralement, politiquement et juridiquement, inacceptable et démocratiquement, indécente et historiquement honteuse ».



En outre, le comité d’initiative dudit collectif invite les citoyens sénégalais résidents et de la Diaspora, à signer massivement la pétition datée du 27 octobre 2022.



« Nous appelons toutes les forces vives de la Nation, à joindre leurs intelligences et leurs forces, pour ne pas laisser prospérer et triompher, les thèses d’une minorité, dont l’objectif déclaré menace nos lois, nos valeurs morales, nos acquis démocratiques, ainsi que la stabilité de notre cher Sénégal », a ajouté Senghane Senghor.