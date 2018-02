Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 3ème édition Guerté d'Or : Adji Mergane Kanouté honorée par Kaolack Rédigé par leral.net le Lundi 12 Février 2018 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie des “Guerté d’or” a vécu hier à Kaolack. Beaucoup de personnalités comme Mbaye Gueye Emg, Amadou Gallo Fall de la Seed Academy ont été distingués par Serigne Mboup Pdg de la CCBM et initiateur de l’événement qui récompense les dignes fils du Saloum.

Adji Mergane Kanouté quant à elle a hérité du “Guerte d’or” personnalité politique de l’année 2017.

“Je reçois cette distinction avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d’humilité. C’est vrai que j’ai eu des distinctions au plan national comme le prix “Ragnée” révélation politique 2014, le prix de la calebasse de l’excellence 2017. Mais celui là est assez spécial. Car c’est la deuxième fois que j’ai été primée la même année a Kaolack, la première avec les internautes de la région qui m’ont fait femme de l’année”, s’enthousiasme t-elle.

“C’est une source de motivation, cela me permettra de mieux me rapprocher de ma base et des populations, d’accompagner les femmes et les jeunes dans leurs différents activités. C’est également tout un symbole car je suis Saloum Saloum je suis née et grandie à Kaolack à Bongré ou j’ai fait toutes mes humanités. C’est une fierté que mes efforts puissent être reconnus par les Kaolackois”, qui se confond en remerciements.

“Je remercie Serigne Mboup le président de la chambre de commerce de Kaolack l’initiateur de cet événement qui aurait pu se contenter du legs de son père, mais qui a préféré investir au Sénégal et contribuer à l’émergence si cher au Président de la République Macky Sall. Donc il épouse parfaitement les idées du Président. Je remercie par l a même occasion tous les Kaolackois

qui m’ont permis d’accéder à l’assemblé nationale et je me battrai pour les servir et servir le peuple Sénégalais en général dans ma position de député”, conclut-elle.







