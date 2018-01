Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4 Secrets qu`aucune femme ne devrait jamais confesser à leur mari Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 13:35 | | 0 commentaire(s)| Toutes les femmes gardent des secrets, «n'est-ce pas la même chose que mentir?» Il s’agit plutôt se taire des expériences passées ou des désirs qu’on veut sauvegarder. Certaines personnes font l’erreur de tout confesser à leur partenaire, avant même de formaliser la relation; cependant, elles ne se rendent pas compte que raconter leurs secrets les plus profonds, peut déclencher des conflits à l’avenir, dans leur mariage.



Pour le bien de votre union conjugale et pour ne pas blesser les sentiments de votre mari, vous devez savoir qu’il est important de garder certaines choses cachées. Presque toutes les femmes suivent des modèles semblables de comportement, de sorte que vous allez certainement vous identifier avec ces confessions:



1. Ne parlez pas du passé amoureux

Combien de petits amis vous aviez avant que vous ne tombiez amoureux de votre mari, doit être un secret, et si vous gardez le contact avec l’un d’eux comme ami, par exemple, via les réseaux sociaux. Le point est que si votre mari est jaloux, il essayera de voir votre profil sur les réseaux sociaux ou de voir votre téléphone. Ceci est un motif à discussions qui ne devraient pas exister. Si vous avez l’intention de montrer votre mari, vous avez eu des millions d’options avant de le choisir, vous avez tort, parce que tout cela signifie que vous étiez une personne peu sûre, et même libertine.



2. Que tu ne te sens pas en mesure d’accomplir quoi que ce soit

Une question qu’il faut taire, est ton insécurité. La vie conjugale est pleine de nouveaux défis et expériences, alors soyez prêt à faire face à tout ce qui vient. Travaillez sur votre confiance et votre sûreté et n’ayez pas peur de prendre des décisions, et d’exprimer vos sentiments et vos émotions. La plupart des hommes tombent amoureux des femmes confiantes en elles-mêmes, qui ne craignent pas de surmonter les obstacles, pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs objectifs.



3. Problèmes avec les rapports intimes

Pour certaines femmes, c’est un tabou de parler des problèmes qui se posent dans les relations intimes avec leur mari, préférant se taire avec l’intention de ne pas blesser les sentiments du couple ou par peur d’un conflit. Cependant, les problèmes intimes ne doivent pas être réduits au silence, au contraire, ils doivent être discutés pour trouver des solutions. Au contraire, s’il s’agit de garder vos fantasmes secrets, des désirs et des rêves, vous êtes dans votre droit, cela dépend de chaque couple et de chacun.



4. Un appel ou un message d’un ancien petit ami

Beaucoup de femmes sont inoubliables. Bien qu’elles soient déjà mariées et aient des enfants, parfois un ex suit de près tous vos déplacements. Bien sûr, vous êtes intéressé à lui comme ami, ou même pas! Mais pour éviter une scène de jalousie avec votre mari ou une colère monumentale, vous préférez le secret.

Il vous a cherché, pas vous! Il y a des moments où le silence est préférable de ne pas créer la confusion et l’incompréhension, sinon vous aurez des problèmes graves qui conduisent irréparablement à la rupture de la relation.













afriquefemme.com



Accueil Envoyer à un ami Partager