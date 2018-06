4 étapes pour bien maquiller une peau noire

Quel fond de teint pour une peau noire ?



La carnation des beautés noires présente plein de déclinaisons différentes selon les individus. Certaines sont d’un noir profond, d’autres tirent sur le rouge orangé, une couleur d’automne, comme Beyoncé. Naomi Campbell a un teint brun foncé. Une peau métisse est couleur caramel ou abricot…



Il faut donc adapter le fond de teint à sa propre nuance. En grandes surfaces, le choix n’est pas très étendu pour les peaux foncées. Mais il existe des marques de soins et maquillage spécifiques comme Black Up. On peut aussi choisir une marque généraliste dont la gamme offre une large palette de couleurs : Make up for ever, Mac, Bobbi Brown ou encore Fenty Beauty, lancée par la chanteuse Rihanna...



À essayer également : la crème fond de teint pour peaux brunes de la marque Avène. Quant au fond de teint-crème « Circulez y a rien à voir » de Hapsatou Sy, ses indices vont de 1 à 14. Les tons 4 à 8 sont destinés aux métissées et méditerranéennes et les tons 9 à 14 aux femmes des Tropiques et d’Afrique. Pour les petits budgets, la marque Sleek Make Up décline des crèmes foncées.





Un teint lumineux



Une peau noire doit accrocher la lumière. L'astuce, c'est de poser des touches de fond de teint plus clair sur les zones du visage qui la captent : l’arête du nez, pour affiner, la zone au-dessus de l’arcade sourcilière, les pommettes et le menton. Ces variantes claires vont permettre de donner du relief au visage. La touche finale sera un illuminateur de teint (stylo pinceau Touche Eclat d’Yves Saint-Laurent No 4). Si ce qui sort du tube est presque blanc ou rose pâle, c'est normal. Une fois sur la peau, le produit devient joliment translucide.



Quelle couleur de fard à paupières pour ma carnation ?



Côté fard à paupières, on joue aussi avec la dominante de son teint.

Votre teint tire sur l'orangé ? On mise sur des fards marronné, jaune et cuivré.

Un teint caramel ? Le doré, l'ocre et le kaki vont le sublimer.



Colorer ses lèvres quand on a la peau noire



Parfois, certaines femmes n’osent pas se maquiller les lèvres parce qu’elles les trouvent trop charnues. Pour ne pas accentuer ce trait, on évite le gloss car le brillant attire l’attention sur la bouche et a tendance à lui donner encore plus de volume. On applique plutôt un crayon ou un rouge à lèvres foncé (bordeaux, grenat) sur l’ensemble des lèvres. Si, au contraire, on mise sur la sensualité d’une bouche pulpeuse, on peut poser un trait de crayon foncé sur le contour des lèvres, puis à l’intérieur un coloris plus clair. Et pourquoi pas un rouge intense ou un vermillon ? Les peaux foncées ont de la chance, tout leur va.













magazine-avantages.fr