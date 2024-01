4 kg de drogue saisis par la police à Diamaguène Sicap-Mbao, 2 individus arrêtés

Le commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao, a déféré au parquetn un tailleur et un carreleur. Le duo a été arrêté par les hommes du commissaire Ousmane Diop, suite à la saisie de 4 kg de chanvre indien, révèle "Seneweb".



Un joli coup de filet a été réalisé par la police de Diamaguène Sicap-Mbao, avec le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue.



Tout a commencé lorsque le limier en chef a été informé de l'existence d'une bande s'activant dans ce commerce illicite. Les éléments de la Brigade de recherches dudit service, ont mis un dispositif de surveillance entre l'école David Diop de Sicap-Mbao et la Maison de la Justice.



La longue planque a permis aux hommes du commissaire Ousmane Diop, de faire tomber S. C. et O. D,. qui tentaient de livrer une commande. Ainsi quatre kilogrammes de chanvre indien ont été saisis, selon des sources de "Seneweb".



Interrogés sur procès-verbal, les deux individus ont tenté de faire croire aux enquêteurs, qu'ils étaient chargés de livrer la drogue à un individu domicilié à Mbour, sans donner plus de détails.



Au terme de l'enquête, ils ont été déférés au parquet avant-hier, pour détention et trafic de chanvre indien.