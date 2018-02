Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 4 produits naturels pour soigner les lèvres gercées Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 13:53 | | 0 commentaire(s)| Moins irritants que les sticks et baumes à lèvres disponibles sur le marché, les ingrédients d’origine naturelle sont tout aussi efficaces pour garder sa bouche bien hydratée en hiver. Nos quatre remèdes de grand-mère contre les lèvres sèches ou gercées.



La peau des lèvres est fine. En hiver, cette zone sensible se retrouve exposée au froid, au vent, des facteurs qui favorisent son dessèchement. Cette sensation de sécheresse nous pousse à humidifier nos lèvres avec notre langue, mais ce vilain réflexe augmente les gerçures, les tiraillements, les picotements. des symptômes très fréquents mais qui peuvent évoluer en crevasses, propices à la prolifération de certaines bactéries comme l'herpès.



Il arrive aussi que nous supportions mal les produits chimiques dont la paraffine, un pétrochimique présent dans de nombreux sticks et baumes vendus dans le commerce. La solution se trouve donc dans l’hydratation, en buvant de l’eau toute la journée, et dans des produits d’origine naturelle qui protègent nos lèvres sans les abîmer.



Cire d'abeille et huile d'amande pour hydrater les lèvres

Mélangez de la cire d’abeille et de l’huile d’amande bio en quantités égales dans une casserole à feux doux. Une fois fluidifiées, versez-les dans un pot hermétique et gardez-le sur votre table de nuit pour en appliquer une noisette matin et soir sur vos lèvres.



L’huile d’amande hydrate la peau et la cire, qui peut être remplacée par du beurre de karité, va former un film protecteur qui empêchera à l’humidité de s’échapper trop rapidement.



Miel et huile végétale pour réparer des lèvres gercées

Si vos lèvres sont en très mauvais état et qu’elles ont besoin d’un coup de pouce pour se réparer, optez plutôt pour un double soin à base de miel et d’huile.



Appliquez une fine couche de miel sur vos lèvres, lassez agir un quart d’heure en essayant de résister à la tentation de le lécher, puis rincez à l’eau tiède.



Passez ensuite à l’étape hydratation avec une couche d’huile végétale (ricin ou olive) et laissez poser également pendant un quart d’heure avant de rincer. Effet lèvres de velours garanti !



Huile de coco, le soin naturel star de l'hydratation

Profitez des vertus curatives, émollientes, adoucissantes, hydratantes et réparatrices de l’huile de coco, en gardant un petit pot sur votre bureau ou près du lavabo. Tout au long de la journée, à chaque fois que vous vous lavez les mains, appliquez un peu d’huile sur votre bouche.



Gel d'aloe vera, pour guérir les petites blessures dues au froid

Le gel d’aloe vera n’est pas uniquement un bon remède contre les brûlures et les problèmes d’intestin. Cette plante grasse est capable d’absorber l’humidité de l’air qui l’entoure. Appliqué sur les lèvres, le gel d’aloe vera permet de les humidifier et de les réparer facilement en cas de gerçure.











santemagazine.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager