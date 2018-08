40 Sénégalais expulsés d’Espagne : Le Témoin confirme Leral.net

Leral l’avait révélé en exclusivité, des jeunes Sénégalais ayant pris les embarcations de fortune, ont atterri par vagues ces derniers jours à l’Aéroport international, Blaise Diagne de Diass, en provenance d’Espagne.



Dans sa livraison du jour, le journal « Le Témoin » confirme l’information et précise qu’une vague de 40 personnes est arrivée mardi dernier à l’AIBD par vol spécial. Le journal signale que certains parmi les rapatriés avaient été arrêtés et condamnés en Espagne pour divers délits et crimes, et les autres étaient en situation irrégulière. Il faut dire que ce n’est que la première vague qui sera suivie d'autres. En effet, rapporte le journal, une centaine de Sénégalais seraient «dans les couloirs de l’expulsion».