44 voitures "volées", plus de 200 millions F CFA emportés: Une dame et son gang détroussent plusieurs concessionnaires

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 05:29 | | 0 commentaire(s)|

Les Echos fait état dans sa livraison de ce lundi des faits de faux et usage de faux dans une banque, "Cash Point Services". A l'en croire, une dame qui avait constitué un gang a détroussé plusieurs concessionnaires.



Selon le journal, quarante quatre (44) voitures ont été "volées" et plus de 200 millions de francs CFA ont aussi été emportés par la dame chef de gang.



Leur modus operandi: ils prétextent le retour de Karim Wade pour faire leur sale boulot, en "commandant" le maximum de véhicules.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook