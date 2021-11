44 voitures "volées", plus de 200 millions FCfa emportés: Une dame et son gang détroussent plusieurs concessionnaires

"Les Echos" fait état dans sa livraison de ce lundi des faits de faux et usage de faux dans une banque, "Cash Point Services". A l'en croire, une dame qui avait constitué un gang, a détroussé plusieurs concessionnaires.



Selon le journal, quarante-quatre voitures ont été "volées" et plus de 200 millions de francs Cfa ont aussi été emportés par la dame chef de gang.



Leur modus operandi: ils prétextent le retour de Karim Wade pour faire leur sale boulot, en "commandant" le maximum de véhicules.

