5 Kg d’or volés chez la femme de Tahirou Sarr, le préjudice du vol atteint 142,7 millions FCfa… : Chérif Sarr confirme l’information ( Vidéo ) Le frère de Tahirou Sarr a réagi dans un site de la place, suite à l’article, publié par Leral, dans l’affaire du vol de kg d’or, dont le Kg équivaut à 28,5 millions FCfa sur le marché. Et, le préjudice du vol atteint 142,7 millions FCfa. Leral avait précisé que le frère de Tahirou, Chérif Sarr et sa bande auraient réussi, à mettre la main sur les 5 Kg d’or de l’épouse de son grand frère. Heureusement, Chérif Sarr, donnant sa version des faits et évoquant son audition à la Section de recherche et autres…, a confirmé Leral. Suffisant pour le site de soutenir qu’il n’y a jamais une volonté de nuire à personne. C’était une information et juste, une information…



Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Leral, suite à la sortie du frère de Tahirou Sarr dans cette affaire de vol d’or, précise qu’il n’y a jamais une volonté de diffamer, calomnier ou ternir l’image et encore moins vouloir égratigner la dignité de personne. Loin de là... L’histoire du vol d’or dans la demeure de l’une des femmes de Mariétou Sy, femme de Tahirou Sarr, loin d’être de la fiction, est bien plus que réelle. Les propos de Cherif Sarr dans un site de la place, confirment le contenu de l’article, publié.







Leral avait écrit ceci : « A l’ occasion des fêtes de KORITE, un de ses frères de Tahirou aurait usé de subterfuges, assez bien réfléchis, pour dérober de l’or dans la demeure de sa femme, Mariétou Sy, sise à Yoff Layène. Il avait nié les faits à la gendarmerie en tant que suspect .







Cette fois, c’est 5 kg d’or, estimés à 142,7 millions de FCfa qui ont été volés dans la demeure de sa femme, sise à Yoff Layène…







Cette somme non négligeable, a poussé l’homme d’affaires Tahirou Sarr et un groupe de personnes à envoyer son jeune frère, Cherif Sarr chez les enquêteurs de la Section de Recherche de la Gendarmerie nationale. Mais ce dernier, qui aurait pris des risques énormes avec cet acte délictuel, a campé sur ses positions, arguant n’avoir pas commis le vol ».







Ainsi, Leral constate que Chérif, même s’il n’est pas conduit directement, à la prison comme, il le prétend, il ne peut pas nier le fait qu’il a été arrêté 48 heures à la Section de recherche de la Gendarmerie nationale. Même si, c’est pour des raisons d’enquête, tant mieux. Jusqu’à ce niveau, il ne peut pas contester les soupçons de son implication dans cette affaire. Soupçons qui motivent sa présence à la Gendarmerie.







« Mais ce dernier qui aurait pris des risques énormes avec cet acte délictuel, a campé sur ses positions, arguant n’avoir pas commis le vol. Finalement, l’affaire aussi, rocambolesque soit-elle, a été réglée à l’amiable après 48 heures de détention du jeune frère », écrivait Leral. D’ailleurs, il a lui-même, dit que les gendarmes l’ont restitué après son passeport. Alors…











« Voulant s’en laver les mains, Chérif Sarr, a volontairement, choisi de ne pas parler d’un éventuel règlement à l’amiable de l’affaire en famille. Et, il aurait voulu implicitement, orienter le regard des lecteurs vers une ancienne histoire de vol, impliquant autrefois, le fils de Tahirou Sarr, en l’occurrence de Mouhamed Sarr. Ce dernier qui serait coutumier des fait avait même pris des appartements dans des hôtels et, il distribuait des millions de FCfa », constate-t-on.







A l’époque, il s’agissait d’une rocambolesque affaire de cambriolage, préméditée. Le fils de Tahirou qui était âgé de 15 ans et demi, en complicité avec ses amis, avait pris dans la chambre du pater, la rondelette somme de 39 millions 750 000 FCfa. Une plainte contre X a été déposée. Mais, l'enquête ouverte par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane a rapidement permis de mettre un visage sur les cambrioleurs qui s'étaient introduits à trois reprises dans l'appartement privé du sieur Tahirou Seydou Sarr.











Malheureusement, Mouhamed est ses amis avaient fait un grave accident sur la route de Mbour. Et, il aurait confié à Chérif Sarr qu'il était l'auteur des vols répétés, commis dans l'appartement de son père. Mieux, il avait cité ses complices El Hadji Sidy Niass Cissé, Fodé Sy, Abdoulaye Diop.











Mohamed Sarr et ses amis avaient pris une suite à King Fahd Palace et au Radisson



A la barre, El Hadji Sidy Niass Cissé, 22 ans, étudiant en première année, avait déclaré que Mohamed lui avait dit que ce sont ces cousins Amar et Beydi qui sont en vacances à Dakar qui lui ont remis la somme de 10 millions de francs Cfa. C'est après, dit-il, qu'il a entendu que l'argent a été volé à son père. “Il m'a proposé un million de francs Cfa et il m'a demandé de les retrouver à King Fahd où ils avaient pris une suite. En effet, ce dernier a pris une suite pour deux nuitées à 700.000 francs Cfa. Après cela, on est reparti à Radisson Blu où on a pris une autre suite sous le nom de Lopy”, a dit le jeune homme.

Pape Ngalgou Ndiaye, quant à lui, avait souligné les sorties en boîtes de nuit, dans les restaurants et autres endroits, où ils ont dépensé une fortune. Selon lui, Mohamed Sarr qui lui avait offert 50.000 francs Cfa, lui avait fait croire que son père lui avait offert beaucoup d'argent. Poursuivant, les investigations, les nommés Assane Malick Lopy, Abdoulaye Diop dit Junior, Fodé Sy et Pape Iba Laye Sow ont été localisés à Mbour.

Invité à expliquer son modus operandi,



Mohamed Sarr qui était dans son lit d'hôpital avec des fractures des deux jambes, avait précisé aux gendarmes que c'est Ousmane Faye et Abdoulaye Diop qui lui avait conseillé de voler de l'argent auprès de son père. Ayant promis de le faire au moment opportun, il avait dit avoir profité d'un jour où son père qui revenait du travail lui avait demandé de monter des valises dans son appartement, pour récupérer une des valises qui contenait de l'argent. Aussitôt, après il avait appelé Ousmane Paye et Abdoulaye Diop qui l'ont rejoint le lendemain vers 11 heures.



Quelques jours après, ils ont commis un autre vol. Poursuivant, il avait que El Hadji Sidy Niass Cissé et Pape Ngalgou Ndiaye l'avaient encore suggéré de soutirer à nouveau de l'argent. C'est alors qu'il s'en est ouvert à Abdoulaye Diop avec qui il a volé la somme de 7 millions de francs Cfa pendant que Ngalgou assurait encore le guet. Après ce forfait, Ngalgou a réussi à récupérer la somme d'un million de francs Cfa et un Iphone 6s, El Hadji Sidy Niass 1,5 million de francs Cfa, deux téléphones portables haut gamme, dont un Iphone 6 et galaxie S7.



Egalement interpellé, Fodé Sy, âgé de 42 ans et oncle d'Abdoulaye Diop, qui étant dans le coma, avait menacé Mohamed Sarr de le dénoncer. C'est ainsi qu'il lui lui a offert la somme d'un million. Ce dernier a ainsi pris les trois mineurs âgés de 15 à 17 ans pour les conduire à Saly avec sa copine.

Mais à la barre, il avait indiqué n'avoir reçu que 200 000 francs Cfa pour cadeau et 180 000 francs Cfa pour la location des voitures. Pape Iba Laye Sow, 17 ans, tout comme Abdoulaye Sarr, ont quant à eux reçu de luxueux cadeaux (moto et Iphone 6).

Le père se désiste de sa plainte



Partie civile dans cette affaire rocambolesque, Me Lenine So a d'emblée fait cas du désistement du plaignant. “On a des prévenus majeurs qui savaient bien ce qu'ils faisaient. Ces personnes sont des rapaces”, selon la robe noire, qui pense savoir que ce qui intéressait Fodé, c'était l'argent. Car c'est lui qui a loué les véhicules, c'est lui qui est l'auteur de l'accident et il savait bien que l'argent que détenait son fils Mouhamed Sarr était volé.



Cette affaire de vol d’autrefois, avait été même, étouffée par Tahirou Sarr, père de l’enfant, reconnu comme étant le cambrioleur. Le Pater avait tout bonnement, décidé de ne pas porter plainte pour arrêter l’action judiciaire.





Dans l’interview, accordée à Chérif Sarr, il serait facile de décrypter son message… Mais, Leral, bien loin d’être ébranlé dans cette affaire de vol. Ce qui est certain et que Chérif Sarr ne pourra pas démentir, c’est qu’il y’a de l’or volé. Et, il a été arrêté et entendu 48 heures à la Section de recherche.







Leral, à travers sa source, estime avoir relayé juste, une vraie information vraie, bien fondée, loin d’être dans la catégorie des articles fantaisistes, sortis de l’imagination. Et, tient à préciser son information a été confirmé par Cherif Sarr. C’était cela, l’essentiel…







Leral







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos