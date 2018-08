5 astuces avec le bicarbonate pour entretenir son linge

À la fois naturel et économique, le bicarbonate de soude permet entre autres, d’entretenir son linge. Voici plus précisément comment font nos grands-mères.



Pour blanchir le linge, lancez une machine de blanc avec votre lessive habituelle. Quand le cycle arrive au rinçage versez le bicarbonate, 300 ou 500 grammes en fonction de la quantité de vêtements. Vous remarquerez dès le premier lavage que vos vêtements auront retrouvé un blanc éclatant.



Ensuite cette poudre permet de détacher le linge. Mélangez 1 cuillère à café de bicarbonate avec un petit peu d’eau afin de créer une pâte homogène. Celle-ci permettra de faire disparaître les taches de graisses, de nourriture, d’huile, ou encore de boue. Attention car le bicarbonate (et donc cette pâte) est déconseillée pour les vêtements en laine, en soie ou qui doivent être nettoyés à sec.



Cette poudre aux mille vertus permet également de renforcer l’action de la lessive et par là même, d’en consommer deux fois moins. Il faut pour cela en mettre 1 cuillère à soupe à chaque lessive, tout en divisant dans le même temps par 2, la quantité de celle-ci.

Utile pour neutraliser les odeurs qui émanent de votre linge, comme celles du tabac ou de la transpiration, versez 1 cuillère à soupe de bicarbonate dans le tiroir de l’adoucisseur de votre machine.



Enfin, en ajoutant 90 g au cycle de rinçage, vos vêtements seront assouplis.















