5 astuces pour que votre maison sente toujours bon Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018 à 09:42 | | 0 commentaire(s)| Comme c'est agréable d'entrer dans une maison qui sent bon! Que faire pour avoir un domicile qui dégage de bonnes odeurs en tout temps?



Voici quelques astuces simples pour rendre votre demeure encore plus chaleureuse et accueillante!

1. Allumer des chandelles

Chandelles

Selon moi, les chandelles sont tout simplement essentielles! Elles vous permettront d’avoir une odeur agréable en tout temps chez vous, en plus de donner une personnalité à chacune des pièces de votre demeure. Vanille, fraise, rose, pin, cannelle, gâteau au chocolat…. Il existe des milliers d’arômes!

2. Adopter les parfums d’ambiance

Parfum d’ambiance

Je suis accro aux parfums d’ambiance, j’en ai des dizaines à la maison. C’est la solution parfaite pour obtenir une bonne odeur instantanément!

Vous pouvez même avoir un parfum différent pour chacune des pièces de votre maison, car il existe une panoplie d’odeurs pour tous les goûts!

3. Faire macérer des choses qui sentent bon

Faites macérer un mélange d’herbes aromatiques et d’huiles essentielles, puis votre domicile deviendra immédiatement plus invitant!

Oranges coupées en tranches, gousse de vanille, pétales de rose… Faites chauffer dans l’eau à un feu chaud pendant plusieurs minutes et vous verrez, le résultat est incroyable.

4. Fabriquer son propre pot-pourri maison

N’achetez plus de pot-pourri artificiel! Choisissez un contenant qui vous plait et créer le vôtre selon vos goûts. Vous pouvez y mettre plein de choses : du Ceep, des pétales de roses, des clous de girofle, et y ajouter du parfum.

Essayez-le, vous ne serez pas déçus!

5. Allumer de l’encens dans les coins de la maison

L’encens est un article très sollicité en Afrique.Non Seulement il fait répandre dans la maison une très bonne odeur qui dure mais il constitue une arme de séduction pour les femmes africaines car il détient des codes que seul les couples peuvent déchiffrer.

Et vous, quelles sont vos solutions pour que votre maison sente toujours bon?

femastuces.com





