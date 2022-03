5000 dollars, formation de 12 semaines, réseautage au profit des jeunes : La Fondation Tony Elumelu affiche la générosité pour le développement de l’Afrique

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|





Selon Ibnou Samb, il s’agit du financement annuel des projets de jeunes africains et cette édition 2022 en est la 8e. La première a été lancée en 2015 et il s’agit d’un programme qui s’étend sur le financement de 10 mille projets sur 10 ans, rappelle le directeur juridique et secrétaire général de Uba Sénégal.



Il ajoute que ce programme est ouvert aux jeunes et femmes des 54 pays de l’Afrique. C’est dire, confie-t-il, que nous avons au Sénégal une opportunité, à côté des financements des pouvoirs publics, de faire accéder aux jeunes à un appui financier non remboursable de la Fondation Tony Elumelu.



Ainsi, la Tef accorde à chaque projet retenu (suite à une souscription en ligne sur www.tefconnect.net), un financement de 5000 dollars avec un accompagnement non financier notamment en management, marketing, gestion financière entre autres.



A partir de la plateforme



La Tef vient, d’après lui, accompagner le programme de financement d’entreprenariat et d’emploi des jeunes de l’Etat du Sénégal. Dans ce sillage, dit-il, nous remercions le ministère de l’enseignement supérieur et de la formation pour le soutien apporté à cette initiative et qui va dans le sens d’instruire l’ensemble des Instituts supérieur d'enseignement professionnel (Isep) à collecter les dossiers de projets des jeunes et à les soumettre à la fondation Tony Elumelu.



Les secteurs qui sont financés sont tout à fait multiformes, précise Ibnou Samb qui invite, dans la foulée, les jeunes africains, hommes et femmes, à venir prendre part à ce programme et à accéder à ces financements entièrement gratuits. Tout cela, dit-il, va dans le sens de conduire les jeunes africains à créer eux-mêmes des emplois et de la richesse au bénéfice de leur continent.



32 sénégalais ont été lauréats du programme d’entreprenariat en 2021. 81% des bénéficiaires du programme en 2021 étaient des femmes, fait savoir la fondation.

Pour leur part, les bénéficiaires sont unanimes sur l’impact positif des financements et de la formation qu’offre la Fondation Tony Elumelu. « Cela m’a tellement aidé à avoir le financement nécessaire pour lancer mon projet, avoir un local, mettre en place une plateforme de vente en ligne. », témoigne l’un des bénéficiaires dont le projet s’appelle « Sama Tol ».



Un autre jeune entrepreneur financer par la Tef magnifie également l’accompagnement de la fondation dont il a bénéficié : « Je produit du charbon écologique et le financement et la formation de la fondation m’ont beaucoup aidé à développer mon projet, créer des revenus et contribuer à la préservation de l’environnement. »

Bassirou MBAYE









Développer le continent à travers sa jeunesse. Tel est l’objectif visé par la fondation Tony Elumelu dans le cadre de son programme d’entreprenariat qui aligne financement et formation au profit des jeunes africains.Selon Ibnou Samb, il s’agit du financement annuel des projets de jeunes africains et cette édition 2022 en est la 8. La première a été lancée en 2015 et il s’agit d’un programme qui s’étend sur le financement de 10 mille projets sur 10 ans, rappelle le directeur juridique et secrétaire général de Uba Sénégal.Il ajoute que ce programme est ouvert aux jeunes et femmes des 54 pays de l’Afrique. C’est dire, confie-t-il, que nous avons au Sénégal une opportunité, à côté des financements des pouvoirs publics, de faire accéder aux jeunes à un appui financier non remboursable de la Fondation Tony Elumelu.Ainsi, la Tef accorde à chaque projet retenu (suite à une souscription en ligne sur www.tefconnect.net), un financement de 5000 dollars avec un accompagnement non financier notamment en management, marketing, gestion financière entre autres.A partir de la plateforme www.tefconnect.net , M. Samb souligne que les jeunes entrepreneurs peuvent soumettre leurs projets et accéder à ce financement qui est accompagné d’un programme de formation sur 12 semaines. Au terme de laquelle, précise-t-il, les lauréats bénéficient à la fois de 5000 dollars et d’un mentorat qui leur permet d’être assistés tout au long de la mise en œuvre de leurs projets.La Tef vient, d’après lui, accompagner le programme de financement d’entreprenariat et d’emploi des jeunes de l’Etat du Sénégal. Dans ce sillage, dit-il, nous remercions le ministère de l’enseignement supérieur et de la formation pour le soutien apporté à cette initiative et qui va dans le sens d’instruire l’ensemble des Instituts supérieur d'enseignement professionnel (Isep) à collecter les dossiers de projets des jeunes et à les soumettre à la fondation Tony Elumelu.Les secteurs qui sont financés sont tout à fait multiformes, précise Ibnou Samb qui invite, dans la foulée, les jeunes africains, hommes et femmes, à venir prendre part à ce programme et à accéder à ces financements entièrement gratuits. Tout cela, dit-il, va dans le sens de conduire les jeunes africains à créer eux-mêmes des emplois et de la richesse au bénéfice de leur continent.32 sénégalais ont été lauréats du programme d’entreprenariat en 2021. 81% des bénéficiaires du programme en 2021 étaient des femmes, fait savoir la fondation.Pour leur part, les bénéficiaires sont unanimes sur l’impact positif des financements et de la formation qu’offre la Fondation Tony Elumelu. « Cela m’a tellement aidé à avoir le financement nécessaire pour lancer mon projet, avoir un local, mettre en place une plateforme de vente en ligne. », témoigne l’un des bénéficiaires dont le projet s’appelle « Sama Tol ».Un autre jeune entrepreneur financer par la Tef magnifie également l’accompagnement de la fondation dont il a bénéficié : « Je produit du charbon écologique et le financement et la formation de la fondation m’ont beaucoup aidé à développer mon projet, créer des revenus et contribuer à la préservation de l’environnement. »





Source : La Fondation Tony Elumelu (Tef) a réuni, ce 25 mars 2022, les entrepreneurs pour échanger avec eux sur son programme d’appui à l’entreprenariat qui vise à financer 10 000 jeunes africains sur 10 ans avec, chacun, un financement de 5000 dollars (non remboursable) accompagné de sessions de formations qui s’étendent sur 12 semaines. Tout cela, selon Ibnou Samb, directeur juridique et secrétaire général de Uba Sénégal, va dans le sens d’emmener les jeunes africains à créer, eux-mêmes, des emplois et de la richesse au bénéfice de leur continent.Source : https://www.lejecos.com/5000-dollars-formation-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook