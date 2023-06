5e journée Eliminatoires Can Côte d’Ivoire 2023 / Bénin-Sénégal : Les « Lions » à Cotonou ce jeudi Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

Après une répétition générale de sept jours, l’équipe nationale de football du Sénégal rallie Cotonou ce jeudi 15 juin 2023. Les « Lions » affrontent, samedi, le Bénin, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Can « Côte d’Ivoire 2023 ». Le stage des « Lions » du Sénégal, à Dakar, a pris fin hier, mercredi. Les joueurs […] Après une répétition générale de sept jours, l’équipe nationale de football du Sénégal rallie Cotonou ce jeudi 15 juin. Les « Lions » affrontent, samedi, le Bénin, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Can « Côte d’Ivoire 2023 ». Le stage des « Lions » du Sénégal, à Dakar, a pris fin hier, mercredi. Les joueurs n’ont pas eu de répit. Aussitôt leurs championnats respectifs terminés, ils ont rejoint la Tanière pour se mettre à l’ouvrage en perspective des deux rencontres contre le Bénin (éliminatoires Can 2023) et le Brésil (amical). Aliou Cissé a battu le rappel des troupes et pendant sept jours (du 7 au 14 juin), ils ont répété leurs gammes, peaufiné leurs automatismes et engrangé du rythme au gré des séances. Tout semble au beau fixe du côté des « Lions », si l’on en croit le capitaine Kalidou Koulibaly. Après un dernier galop à huis clos, hier, les « Lions » rejoignent Cotonou ce jeudi 15 juin. Ils effectueront, demain, vendredi 16 juin, veille du match contre le Bénin, prévu le samedi, 17 juin, à 19 heures, une séance d’entraînement au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Un match sans enjeu pour les protégés d’Aliou Cissé, déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place du groupe L. Son équipe déjà assurée de participer à une 17e phase finale de Can, Aliou Cissé tentera de poursuivre son parcours sans faute en éliminatoires et de décrocher une 21e victoire dans cette phase depuis qu’il a pris les rênes de la sélection en mars 2015. Le technicien avait, au début du regroupement, rappelé l’importance de cette confrontation contre le Bénin qui, avait-il noté, va permettre à son équipe de progresser. Mais samedi, face au Bénin, Aliou Cissé devra faire sans Fodé Ballo-Touré (15 sélections). L’arrière gauche dont le dernier match avec les « Lions » date du 4 décembre 2022 contre l’Angleterre (victime d’une rupture de l’articulation acromio-claviculaire en janvier) avait déjà raté la double confrontation contre le Mozambique. Le milieu de terrain, Pape Matar Sarr (14 sélections), également ne sera pas de la partie. Lors de la première confrontation entre les deux équipes, le 4 juin 2022, au stade Abdoulaye Wade, le Sénégal s’était imposé (3 – 1) grâce à un triplé de Sadio Mané. Après quatre journées, les « Guépards », à la faveur de leur victoire sur tapis vert contre le Rwanda (3 – 0), comptent quatre points au compteur et sont toujours en course pour la qualification. Et devant leur public, ils feront tout pour réaliser un résultat positif face aux champions d’Afrique. Pour défier les « Lions », Gernot Rohr a fait appel à des cadres comme Steve Mounié, Stéphane Sessegnon, Saturnin Allagbé, Khaled Adenon. Devant son public, assure le technicien franco-allemand, son équipe n’aura pas le moindre complexe. Un faux pas ne condamnerait certainement pas son équipe, mais elle fera tout pour ne pas perdre face au Sénégal afin de garder intactes toutes ses chances lors de la rencontre décisive de l’ultime journée contre le Mozambique. Samba Oumar FALL Encore 16 places à prendre Avant le coup d’envoi de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Can, seules sept équipes avaient validé leur ticket pour « Côte d’Ivoire 2023 ». Le pays hôte, le Sénégal, le Burkina Faso, l’Algérie, le Mali, le Maroc et l’Afrique du Sud sont assurés d’y être. Hier, l’Egypte les a rejoints après sa victoire (2-1) sur la Guinée. Ce week-end, d’autre nations ont une belle occasion d’acter leur qualification. À deux journées de la fin des phases éliminatoires de la Can « Côte d’Ivoire 2023 », les jeux sont loin d’être faits. Il reste encore plusieurs places à pourvoir. Seul le groupe K, composé de trois équipes, a livré son verdict final. Le Maroc (6 pts) et l’Afrique du Sud (4 pts) sont assurés de disputer la phase finale en janvier prochain, en Côte d’Ivoire. Le Liberia, avec un seul point au compteur, est déjà éliminé. « Bafana Bafana » et « Lions » de l’Atlas s’affronteront ce week-end à Johannesburg, pour le leadership du groupe. La dernière journée verra le Maroc et le Liberia s’affronter. Dans le groupe L, le Sénégal a déjà assuré de défendre son titre après son carton plein (4 matches, 4 victoires). Le Mozambique, le Bénin et le Rwanda se disputeront le deuxième ticket du groupe. Le Bénin jouera le Sénégal, à Cotonou, tandis que le Rwanda accueillera le Mozambique. Dans le groupe A, la Guinée Bissau a réussi une très bonne opération en allant battre (1-0) Sao Tomé et Principe. Un succès qui permet aux « Djurtus » d’émarger à 10 points et de passer devant le Nigeria (9 pts). Les « Green Eagles » n’ont besoin que d’un point, lors de leur déplacement en Sierra Leone (7 pts) pour décrocher leur sésame. Dans le groupe B, le Burkina Faso (10 pts) est déjà qualifié. Le Cap-Vert (7 pts) tentera d’arracher le second ticket face à l’Eswatini (2 pts) et au Togo (2 pts). Un nul suffira aux « Requins Bleus » face aux « Etalons » pour passer. Mali et Zambie en ballotage favorable Dans le groupe C, le Cameroun (4 pts), exempt pour cette fenêtre de juin, devra encore patienter pour connaître son sort. En attendant, la Namibie (5 pts) pourrait gagner le droit de disputer la prochaine Can en cas de victoire ce week-end sur le Burundi (1 pt). Les « Lions indomptables » affronteront le Burundi lors de la dernière journée. Finaliste de la dernière édition au Cameroun, l’Égypte, dans le groupe D, s’est qualifiée, hier, après sa victoire sur la Guinée (2-1). Les « Pharaons » ont frappé un grand coup en allant battre le Sily chez lui. La Guinée qui comptait le même nombre de points (9) que son bourreau avant le coup d’envoi de ce match, n’aura besoin que d’un point lors de la dernière journée. Ou en cas de match nul entre Malawi (3 pts) et Éthiopie (3 pts) qui croiseront le fer dans l’autre rencontre. Ghana (8 pts), République centrafricaine (7 pts) et Angola (5 pts) sont toujours en course pour les deux places qualificatives dans le groupe E. Les « Blacks Stars » croiseront le fer avec Madagascar déjà éliminé à Antananarivo, tandis que l’Angola ira défier la Rca. En cas de succès, le Ghana et la Rca seront au rendez-vous ivoirien. Champion d’Afrique en 2019, l’Algérie, (12 pts), qui a réussi un carton plein, jouera tranquillement contre l’Ouganda (4 pts) qui reçoit au Cameroun. Les « Crânes » ont besoin d’une victoire pour entretenir l’espoir dans le groupe F. Idem pour la Tanzanie (4 pts) qui devra se défaire du Niger (2 pts), à Dar es Salaam pour rester en vie. Dans le groupe G, la Gambie a réussi à se relancer hier en allant battre le Soudan du Sud (3-2). Avec cette victoire, les « Scorpions » (9 pts) occupent provisoirement la deuxième place du groupe devant le Congo (6 pts) qui accueille le Mali (9 pts) pour le duel au sommet, dans le groupe. Une victoire qualifierait les « Aigles », mais les Congolais ne se laisseront pas faire. La Côte d’Ivoire étant déjà qualifiée en tant que pays hôte, l’unique ticket du groupe H se disputera entre la Zambie (9 pts) et les Comores (3 pts). Les « Chipolopolos » accueillent la Côte d’Ivoire et n’ont besoin que d’un point. Les Comores se déplaceront au Lesotho, lanterne rouge avec un point et déjà éliminé. Dans le groupe I, aucune équipe n’est encore assurée de voir la Côte d’Ivoire l’année prochaine. Le Gabon (7 pts) accueille la Rd Congo (4 pts) et se qualifiera en cas de victoire, tandis que le Soudan (6 pts) accueille la Mauritanie (5 pts) avec un impératif de victoire pour chacune des deux équipes. Dans le groupe J, la Guinée équatoriale (9 pts) pourrait rejoindre la Tunisie (10 pts) qui s’est déjà qualifiée. Les deux équipes s’affrontent lors de cette 5e journée. Un point suffira au bonheur des Équato-guinéens qui jouent à domicile. Dans l’autre rencontre, la Libye (3 pts) fera face au Botswana déjà éliminé. Samba Oumar FALL



Source : Source : https://lesoleil.sn/5e-journee-eliminatoires-can-c...

