60 ans de la BAD – Le Sénégal a célébré la vitalité de sa coopération avec l'institution

La cérémonie a été marquée par le discours poignant de M. Mohamed Cherif, Chef de Bureau pays pour le Sénégal, qui a réaffirmé l’engagement ferme et effectif de la Banque africaine de développement pour accompagner le pays dans la mise en œuvre effective, efficace et efficiente de l’agenda Sénégal 2050 tout en assurant un parfait alignement de leurs opérations aux priorités nationales.



« Au moment où nous célébrons ensemble le 60e anniversaire du Groupe de la Banque africaine de développement, c'est l'occasion pour nous de remercier le gouvernement du Sénégal pour n'avoir ménagé aucun effort pour renforcer la coopération entre le Sénégal et la BAD », a-t-il souligné.



Il faut rappeler que La Banque africaine de développement et le Sénégal ont une longue histoire de coopération, qui remonte à 1972. Au 31 décembre 2022, la Banque a approuvé un montant total de plus de 3,3 milliards d’unités de compte, soit l’équivalent de 2719 milliards de FCFA pour le financement de 135 opérations.



A en croire M. Mohamed Cherif, les interventions de la banque ont été dans des secteurs variés avec des impacts significatifs pour la population, à titre d'illustration, notamment avec les projets agricoles et agroindustriels financés par la Banque africaine de développement afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, au développement des chaînes de valeur, à la création d’emploi, à l'adaptation au changement climatique et au développement pour la scène durable pour le Sénégal.



Selon lui, le Groupe de la Banque africaine compte aujourd'hui 81 pays membres dans 54 pays africains régionaux et 27 pays membres non régionaux.



Le Chef du Bureau pays pour le Sénégal a indiqué qu’au fil des années, le groupe de la Banque africaine de développement a connu une profonde mutation institutionnelle en s'adaptant à l'évolution de l'environnement international et de l'Afrique pour améliorer l'efficacité de ces interventions.



« En effet, avec plus de 4500 projets transformateurs mis en œuvre sur tout le continent, la Banque africaine de développement se positionne plus que jamais comme la banque de solution et la première institution de financement du Groupe de la Banque africaine de développement », a-t-il informé.



Par ailleurs, le Ministre de l’économie, du plan et de la coopération du Sénégal, M. Abdourahmane Sarr s’est réjoui du 60e anniversaire du Groupe de la BAD en terre de la Teranga.



Pour lui, cette célébration s'inscrit dans un contexte particulier où le pays est dans une cause nouvelle avec la volonté de tout un peuple « d’ouvrir un chapitre inédit dans son histoire sociopolitique avec l'avènement d’un nouveau gouvernement fièrement souverainiste et africaniste, les deux n'étant pas incompatibles ».



Selon M. Abdourahmane Sarr, cette célébration n’est pas tant une festivité, c’est une occasion solennelle de marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de 60 ans et se projeter vers l’avenir.



« Cette introspection nous permet de nous interroger afin de savoir si nous avons été réellement fidèles à nos pères fondateurs et de dire avec fierté que, nous avons joué notre partition », poursuit-il.



En effet, le Ministre de l’économie et du Plan a salué l’évolution de la BAD. « La Banque africaine de développement a vu le jour le 10 septembre 1964, elle a connu un début très modeste, ne comptant en ce temps-là qu’une dizaine d'employés et un capital de 250 millions de dollars, il en est aujourd'hui à plus de 300 milliards de dollars malgré ses débuts difficiles et remplis d'incertitude, elle a su rester une institution dynamique et parmi les meilleurs au monde dans un continent en mutation rapide » a-t-il indiqué.



Le Ministre Abdourahmane Sarr a confirmé les propos du Chef du Bureau pays pour le Sénégal M. Mohamed Cherif du soutien indéfectible de la banque pour le pays.



« Depuis 1972, début des opérations de la BAD au Sénégal, la banque a approuvé un total de 132 opérations en faveur du Sénégal pour un montant cumulé de plus de 2470 milliards de francs CFA. En 2024 le portefeuille d’actifs de la banque comprend 39 opérations pour un engagement total de 1630 milliards de FCFA. Le portefeuille du secteur public comprend 35 opérations évaluées à 1550 milliards de francs soit 95% du montant », a-t-il mentionné.



En ce qui concerne les opérations du budget du secteur privé, M. Sarr d’affirmer que les engagements de la BAD s’élève à 82 milliards de FCFA. Selon lui, ces chiffres viennent témoigner de la vitalité de la coopération de la BAD avec le Sénégal qui s’affirme de jour en jour.



Et de dire que la BAD s’est toujours engagée au côté du gouvernement pour contribuer de manière remarquable au financement des opérations inscrites dans cette banque de développement.



60 ans après sa création, il faut croire que l'impact des opérations financées par la Banque africaine de développement sur le peuple africain est une preuve vivante que le Père fondateur ne s'était pas trompé, a souligné M. Mohamed Cherif.

Source : La Banque Africaine de Développement (BAD) a célébré son 60e anniversaire en terre sénégalaise ce 29 novembre 2024, marquant ainsi six décennies de contribution au développement économique et social du continent africain. Ce 60e anniversaire a été organisé dans tous les pays membres régionaux et c’est au tour du Bureau pays de la BAD au Sénégal de commémorer 52 ans de coopération avec l’institution.Source : https://www.lejecos.com/60-ans-de-la-BAD-Le-Senega...

