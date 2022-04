62e anniversaire de l'Indépendance: Le militaire Déthié Fall rend hommage aux Forces de défense et de sécurité Chers compatriotes,



Je profite du 62e anniversaire de la célébration de notre accession à l'indépendance pour rendre un vibrant hommage, entre autres, à nos forces de défense et de sécurité, partout où elles se trouvent, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur.

"Nous sommes tous conscients des sacrifices et efforts soutenus que vous ne cessez de consentir pour la paix et la sécurité. En effet, les populations sénégalaises trouvent leur sommeil, la nuit, à partir de vos innombrables insomnies et nuits blanches que vous passez pour veiller sur elles.



J'ai eu la chance, en 5e année de ma formation d'ingénieur polytechnicien à l'Ecole polytechnique de Thiès, de séjourner à l'Ecole Nationale des officiers d’Active (ENOA) pour ma formation militaire, dans le cadre du programme d'officiers de réserve.



Ce séjour à AMBOFOR 1 avec la devise XEL, JOM, FIT ( les Jambars comprendront), a été d’une grande richesse, aussi bien du point de vue physique, intellectuel, mental, disciplinaire et tactique. Cela m'a permis aussi de vivre et d'apprécier les très hautes dispositions et le haut professionnalisme de notre armée. Vous nous rendez tous fiers, tous les jours, sur les théâtres d'opération, au plan national, continental , qu'international.



Je rends un vibrant hommage à tous nos officiers, sous-officiers et militaires du rang, qu'ils soient encore en exercice, en incapacité, à la retraite ou plus de ce monde.



Mes respects et hommages également à nos anciens combattants.



Je remercie particulièrement le Général de brigade Amadou Anta Guèye et les Colonels Mathieu Diogoye Sène et Cheikh Guèye, qui ont été mes instructeurs dans le cadre de cette formation militaire et principalement, lors de la Formation Initiale du Combattant (FIC).



À vous tous, mon Garde-à-Vous !













Déthié Fall,

Président du PRP







