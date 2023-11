67e Édition Gamou Serigne Moustapha Ndiéguène: L’affranchissement des crises mondiales au coeur de la pertinence de l'évènement

Ce dernier lui reconnaissait être sur la voie qu'il avait tracée pour lui. Faudrait-il, le rappeler à cette époque, il était rare de voir des jeunes s'approprier la religion et la confrérie. Mame Elhadji qui le voyait accompagné d'autres jeunes n'avait de cesse de lui dire ceci: "Serigne Moustapha tes compagnons là sont des DALLING KOOR". Ça signifie quelqu'un de fidèle et de loyal. Tant vous formerez un groupe pour venir me demander à propos du Gamou, les années de célébration qui suivront seront bien meilleures que les années précédentes.



Serigne Moustapha Ndieguene travaillait aussi bien pour la religion que pour la confrérie. Il a célébré le Gamou de 1957 à 2014. Après il l'a légué à son fils aîné Serigne Ass Modou Ndieguene. Chaque année, l'événement Gamou est ponctué par un thème. Cette année ci, dont le Gamou est prévu le 13 Janvier 2024 a Thies, le thème choisi est "COMMENT RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DU MONDE AVEC LES ENSEIGNEMENTS DU PROPHÈTE SEYYIDOUNA MOUHAMED ALLEYHI SALATOU WASSALAME".



Il faut reconnaître que le monde actuel est caractérisé par des crises complexes et multiformes. Du point de vue de la politique, des rapports sociaux. Les valeurs humaines de l'amour du prochain, de la solidarité, de la retenue et de la discrétion ont cédé la place à la médisance, la délation, la calomnie et la traîtrise pour ne citer que ses maux. Ayant pris la peine mesure de la gravité de l'heure à cause des maux qui gangrènent la société a choisi ce thème pour que les fidèles qui prendront part à la manifestation religieuse puissent s'abreuver de spiritualité par les repères qui leur seront indiqués.



Serigne Moustapha Ndieguene qui l'a initié est de par ses qualités intrinsèques une référence qui tire sa source à partir des valeurs de son homonyme à savoir le meilleur des envoyés Mouhamed Alleyhi Salatou Wassalame. Serigne Moustapha Ndieguene était le modèle achevé des caractères propres à son homonyme. La générosité faisait qu'il n'avait de cesse d'assister les personnes indigentes et vulnérables. Lorsqu'il ouvrait sa porte, il trouvait des personnes qui l'attendaient dans l'espoir qu'il leur donne quelque chose pour satisfaire leurs besoins essentiels.



Certains venaient faire acte d'allégeance, d'autres pour donner leur contribution financière et bien d'autres démunis qui étaient dans le besoin pour des ordonnances et la dépense quotidienne. Grand visionnaire, il n'avait jamais perdu de vue qu'il viendrait un moment où les valeurs humaines disparaitraient. C'est pourquoi il a suscité la création d'un institut islamique où des jeunes seront formés pour acquérir des connaissances mais également des valeurs humaines gages d'un accomplissement citoyen et patriotique. Le Grand Prophète de l'islam avait l'habitude de dire qu'il a été envoyé à l'humanité pour parfaire les hommes.



Serigne Moustapha Ndieguene est l'héritier de son homonyme du point de vue des vertus immanentes dont il était l'incarnation la plus parfaite. Faudrait-il le rappeler. Serigne Moustapha Ndieguene n'était pas trop emballé par les politiciens notamment a cause de son sens de la retenue. A chaque fois que l'occasion lui était donnée de s'adresser aux hommes politiques, il leur recommandait de faire un bon usage de leurs statuts et postes de responsabilité conformément aux recommandations de Dieu. Il n'y allait jamais du dos de la cuillère pour leur rappeler le fatidique, redoutable et effroyable du jour de la réédition des comptes.



Ainsi, l’érudit prêtait une attention toute particulière aux jeunes car, disait-il, de bons jeunes, laisse entrevoir de bons adultes capables de faire faire aux défis de l'existence et des vicissitudes de la vie. De mauvais jeunes ne qu'engendrer de mauvais adultes qui ne sauraient étre des citoyens modèles. Il tenait à ce que les jeunes soient bien éduqués et formés pour le rendez-vous crucial " Du donner et du recevoir".



Amary Guèye