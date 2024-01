Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 67e édition du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène : Serigne Ass Mouhamed Ndiéguène exhorte à un retour à Dieu et à la culture de la paix Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 19:24 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal va vers une élection présidentielle aux enjeux énormes. Les malheureux événements des mois de mars 2021 et de juin 2023, qui ont ponctué un feuilleton politico-judiciaire, font craindre des violences post électorales, dont notre pays se serait bien passé, au risque d'être la risée du reste du monde. Serigne Ass Mouhamed Ndiéguène estime qu’il est du devoir de chacun, d'œuvrer d'une manière allant dans le sens de la préservation de la paix.

La 67e édition du Gamou de feu Serigne Moustapha Ndiéguène, a été l'occasion pour le Khalife du « Dalling koor », de jouer sa partition. " C'est plus qu'une obligation morale pour chaque citoyen de contribuer à l'avènement d'une paix durable. La prospérité du Sénégal que chacun appelle de ses vœux, nécessite la paix, sans laquelle toute entreprise de développement est vouée à l'échec ", relève-t-il.



Pour le Khalife de Serigne Moustapha Ndiéguène « Boroom Dalling Koor », c'est une hérésie de croire que les germes de la violence sont à chercher dans le terrain politique. Les réseaux sociaux qui sont la caisse de résonance des diffamateurs, des calomniateurs, peuvent engendrer la violence verbale, laquelle est un terreau fertile à la violence physique. D'où, selon lui, la nécessité que chacun s'érige en bouclier contre la violence.



Selon toujours Serigne Ass Mouhamed, le pouvoir a la grande responsabilité de créer les conditions d'une paix durable au Sénégal. Mais, faudrait-il, encore qu'il fasse preuve de dépassement et de sollicitude dans certains cas, pour l'intérêt supérieur de la nation. Il doit le faire primer sur les considérations politiciennes et nécessite que le pouvoir et l'opposition, explorent les voies et moyens de la création d'un cadre de dialogue de concertation permanente.



Ainsi, il fera remarquer que ceux qui exhortent les guides religieux à parler lorsque le pays est en proie aux crises, qu'ils n'ont jamais cessé de le faire. Seulement, rappelle t-il, à chaque fois qu'ils montent au créneau pour se prononcer sur des questions d'actualité ou d'intérêt général, ils sont sujets à des critiques et à des insultes. D'où, selon lui, la posture de certains guides, d'adopter le silence.





Accueil Envoyer à un ami Partager