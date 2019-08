Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 7 PRODUITS DE BEAUTÉ À CONSERVER AU FRIGO Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)| La salle de bain a beau être l’endroit où vous aimer vous apprêter, tous vos produits de beauté n’y ont pas leur place. Ceux-ci ont tout intérêt à occuper le dernier étage de votre... réfrigérateur! Le fait de les placer dans un endroit frais permet en effet de les conserver plus longtemps et de booster leur efficacité. Mais que range-t-on au frigo?





1 - Les soins contour des yeux

On le sait, le froid est un allié de taille pour dégonfler les yeux fatigués. Pourquoi ne pas décupler le pouvoir de votre soin contour des yeux en le plaçant au frigo? Les effets décongestionnants seront visibles plus rapidement.



2 - Le crayon pour les yeux

Vous en avez probablement déjà fait l’expérience. Un crayon pour les yeux qui reste dans la chaleur et l’humidité d'une salle de bain a tendance à baver. Les Américaines ont tout compris, et placent leur khôl au réfrigérateur afin de conserver une mine ferme et précise.



3 - Les masques et crèmes

Prolonger la durée de vie de vos masques et crèmes! Les produits à base de rétinol et de vitamine C sont plus sensibles à la lumière et à la chaleur. Dans le cas des masques en pot, ils sont souvent en contact permanent avec l’environnement extérieur. Autant les placer dans le frigo pour les conserver plus longuement. Et puis, on aime l’effet fraîcheur de ces produits refroidis sur la peau du visage!



4 - Les brumisateurs

Les brumes sont plus efficaces lorsqu’elles sont conservées au frais. En effet, le froid accentue l’action décongestionnante du produit.



5 - Les rouges à lèvres

Le froid peut également être utilisé pour redonner vie à vos cosmétiques. Un rouge à lèvres au fond d’un sac risque d’en ressortir ramolli. Pour lui offrir une seconde vie, misez sur le frigo qui lui permettra de retrouver sa fermeté, mais aussi de le rendre plus agréable à appliquer.

6 - Les vernis

Votre vernis préféré est devenu pâteux, impossible à appliquer? La faute à la chaleur et à la lumière. Trouvez-leur une petite place dans votre réfrigérateur, ils resteront liquides plus longtemps.



7 - Les parfums

Comme nous, vous collectionnez les flacons de parfum plus chics les uns que les autres? Nous sommes dans le regret de vous annoncer qu'il va falloir les déplacer de votre étagère vers le frigo. Leur intensité n’en sera que plus longue dans la durée. En effet, la fraîcheur du frigo les protégera de leurs ennemis, à savoir la chaleur, de l’air et de la lumière.



Source: 7sur7.be



