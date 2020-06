7 morts par noyade notés ce week-end: une des conséquences du non-respect des mesures de protection contre la COVID-19 Les conséquences de l’assouplissement des restrictions et le non-respect des mesures de précaution érigées, se sont faits sentir tragiquement ce week-end, avec 7 noyades notées.

Insouciants, 7 jeunes sont morts par noyade ce week-end ! Cette tragédie qui a échappé aux médias selon la Revue de Presse, s’est déroulée sur le littoral dakarois.



Selon Ibrahima Khalil Fall de l’association des maitres-nageurs, dans des propos relayés par Senecafeactu, 7 jeunes ont péri, emportés par les eaux et les cas se répartissent entre les plages de Mermoz (1), Diamalaye (1), Cambérène (1), Malika (1) et Guediawaye (3).



Pourtant selon M. Fall, de Cambérène à Malika, les maîtres-nageurs ont remarqué un important dispositif sécuritaire de la police, dans le but de dissuader les populations d’accéder aux plages.



Cependant, 05 des 07 cas ont été enregistrés sur cet axe comprenant les communes des Parcelles assainies, de Golf sud, de Wakhinane Nimzat et de Malika. Car ces zones n'ont ni espace de baignade aménagé ni poste de secours ni maîtres-nageurs, sous prétexte que la baignade reste interdite…



