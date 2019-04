7 raisons qui poussent un homme à quitter une femme même s’il l’aime

Ce sont des choses que vous trouverez simples, mais ces choses sont importantes pour vos hommes. Ne les négligez surtout pas. Les bonnes femmes prendront notes et me remercieront après, mais les autres femmes diront que c'est n'importe quoi... c'est leur avis et je respecte.



1. Le manque de respect :

Un homme abandonnera une femme qui lui manque de respect. Ce n’est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que le respect est ce dont les hommes ont le plus besoin dans une relation amoureuse. Ce que les hommes détestent le plus, c’est le manque de respect en public, surtout devant ses parents, amis, etc. L’homme déteste aussi les femmes désobéissantes, celles qui font ce qu’elles veulent. Les hommes détestent les femmes qui ne les écoutent pas.



2. L’infidélité :

Les hommes détestent les femmes infidèles, c’est très rare de voir un homme pardonner l’infidélité de sa chérie. Mes sœurs, soyez fidèles à votre homme.



3. Les rapports sexuels :

Les femmes sont capables de faire des années sans rapports, mais l’homme est incapable de tenir sur une longue durée sans sexe.

Ne jamais refuser un homme qui vous a dotée, un homme qui vous a mariée. Ne refusez pas non plus un homme avec qui vous avez déjà eu des enfants, un homme avec qui vous vivez en concubinage sous le même toit.



4. Le matériel :

Mes sœurs, les hommes n’aiment pas les femmes qui demandent de l’argent, ils n’aiment pas les femmes qui passent leur temps à leur parler d’argent. Si un homme travaille et qu’il vous aime vraiment, il vous donnera de l’argent sans que vous ne lui demandiez. Mais vous devez chercher à travailler pour éviter de toujours parler d’argent à votre homme.



5. La pression : pfffff

Les hommes n’aiment surtout pas qu’on leur mette la pression. Un homme peut abandonner facilement une femme qu’il aime pour le simple fait qu’elle lui met assez de pression. Il subit tellement de pressions qu’il finit par abandonner.



Mes sœurs, ne soyez pas trop exigeantes, c'est à force de vouloir beaucoup qu'on perd le peu qu'on a, Acceptez ce que votre homme vous donne, n'en demandez pas trop tenez compte de ses facultés contributives.

Il faut accepter le peu que ton homme te donne et l'apprécier à sa juste valeur, le bonheur c’est aussi d’accepter, profiter et se réjouir du peu qu’on a.



N’obligez pas votre homme à vous acheter des choses chères, ne lui mettez pas de pression, surtout quand il a un boulot qui le stresse déjà. Un homme a besoin de liberté, lâchez-vous faites-lui confiance et respectez ce petit espace qui lui permet d'être productif sur la plan professionnel et ramener de quoi manger.



6. Les ultimatums :

Les hommes n’aiment pas qu’on leur lance des ultimatums. L’ultimatum, c’est lorsque tu demandes à ton homme de respecter obligatoirement certaines conditions, sinon tu vas réagir. Je vous donne un exemple : Lorsque tu dis à ton homme de changer obligatoirement son comportement sinon tu iras voir ailleurs, c’est un ultimatum. C’est un exemple que j’ai donné. Alors, même si votre homme se comporte mal, ne lui lancez pas d’ultimatum. Je le dis parce que les hommes sont de nature autoritaire et la femme est de nature soumise. Ainsi, lorsqu’une femme pose un ultimatum à son homme, c’est comme si elle essayait de le dominer, sur le coup il se sentira faible! Alors que les hommes n’aiment pas avoir ce sentiment. Il faut donc savoir parler calmement à un homme sans lancer d’ultimatum.



7. Discuter ses ordres ou ses pensées :

Les hommes n’aiment pas les femmes qui refusent de faire ce qu’ils leur demandent. Une femme doit respecter son homme. C’est-à-dire qu’elle doit faire ce que son homme lui demande. Mais lorsqu’elle discute avec lui, il trouvera qu’elle est irrespectueuse. Même si votre homme a tort, vous devez trouver la bonne manière de lui parler : Parlez toujours calmement et avec douceur afin qu’il puisse comprendre. Mais, ne discutez jamais avec lui.