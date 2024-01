71e édition de la ziarra annuelle de Fass Ngom: La réhabilitation des mosquées Rawane Ngom de Mpal, de Fass et de Saint-Louis, sollicitée C'était la ferveur religieuse et une période de recueillement des fidèles talibés à l'occasion de la ziarra annuelle de Fass, de Mame El Hadj Rawane Ngom. L’évènement a refusé du monde. Venues de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora, cette ziarra a battu un record d'affluence auprès des populations. Elles ont pris d'assaut la Grande Mosquée, à l'occasion de la cérémonie officielle, présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, en présence du khalife de la famille de Mame Rawane Ngom, du sous-préfet et des maires de Fass et de Mpal.

Une occasion pour le premier magistrat de la commune de Fass, Ibrahima Diao, de souhaiter la bienvenue aux fidèles talibés, avant de revenir sur l'historique de cette cité religieuse, qui, selon lui, est une des rares cité où les fidèles talibés se lèvent chaque jour à 4 h du matin, pour organiser des récitals de Coran.



Le maire Ibrahima Diao a félicité le chef de l'État, Macky Sall, représenté par le gouverneur de Saint-Louis et devant l'envoyé spécial du Premier ministre Amadou Bâ, en annonçant que c'est grâce au Chef de l'État et par le biais du ministre maire Mansour Faye, que les communes de Mpal et de Fass n'ont plus de problème d'accès à l'eau, à l'électricité ou de problèmes de pistes de production. Mais toujours selon lui, les seules doléances des populations et surtout des fidèles talibés, sont les réhabilitations des mosquées de Fass, de Mpal et de Saint-Louis, dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal.



Ainsi, le gouverneur de la région Nord, Alioune Badara Samb, représentant du gouvernement pour cette 71e édition de la ziarra de Fass, a rassuré le maire et les fidèles talibés, en annonçant que le Premier ministre Amadou Bâ, lui a réitéré l'engagement du Chef de l'État Macky Sall, qui tient à ce vaste programme de modernisation des cités réligieuses et que Mpal et Fass ne seront pas en reste, avec " non seulement la réhabilitation des mosquées en ligne de mire. Mais aussi, des sites d'hébergement des pèlerins qui viennent de partout, seront construites à Fass et Mpal du Vénéré Mame El Hadj Rawane Ngom" , a laissé entendre le gouverneur Alioune Badara Samb, devant le khalife et les maires de Mpal et de Fass, respectivement, Mor Guèye Gaye et Ibrahima Diao.















Adama Sall (Saint-Louis)

