789 migrants sont morts noyés au large de la Tunisie

Un peu moins de 800 migrants tentant de rallier clandestinement l’Europe, sont morts noyés au large de la Tunisie au cours des six premiers mois de l’année, a indiqué ce jeudi 27 juillet à l’AFP le porte-parole de la Garde nationale tunisienne, Houcem Eddine Jebabli, rapporte leSoleil.sn.



Selon lui, «789 corps de migrants ont été repêchés en mer, dont 102 Tunisiens. Les autres étant des étrangers et des personnes non identifiées».