8 films sénégalais en compétition au Festival du cinéma Vues d’Afrique

La 41e édition du Festival international de cinéma ‘’Vues d’Afrique’’ de Montréal au Canada s'ouvre aujourd'hui avec huit films sénégalais dont une série Tv sélectionnés dans la compétition officielle, a appris l’Aps sur le site du festival. Il s’agit des films d’animation «Les aventures de kady & djudju» du réalisateur Yancouba Diémé, primé au dernier Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), au Burkina Faso, de «All Egual ! ou Tous égaux» du cinéaste Cheikh Ahmadou Bamba Diop et «Baba» de Amath Ndiaye.



Il y a également des courts métrages fictions «In out» (Entrée-sortie) des réalisateurs Modou Dieng et Ousmane Hanne et «Beutset» de Alicia Mendy qui a participé au dernier Fespaco (du 22 février au 1er mars 2025). Le Sénégal a aussi deux longs métrages fictions dans cette sélection du festival ‘’Vues D’Afrique’’. Il s’agit des films «Demba» de Mamadou Dia et «Timpi Tampa ou Empreintes» de Adama Bineta Sow. La série Tv «Beauté maudite» de la réalisatrice Ndèye Marième Diop est aussi en lice dans cette compétition du festival ‘’Vues d’Afrique’’ qui prend fin le 13 avril prochain.

L'As