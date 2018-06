8 idées pour sortir de la routine dans son couple

En couple depuis un certain temps, vous rêvez de rompre la routine amoureuse et vous êtes prête à redoubler d’efforts pour en sortir. Cependant, briser le quotidien et ranimer la « fameuse » flamme, est parfois difficile. Nous vous donnons 8 vrais conseils pour vous retrouver, retrouver les surprises d’antan et la folie des premiers jours !



1) Voyage ou petit week-end improvisé

Cela vous coupera du « métro, boulot, dodo » habituel. Organisez un week-end en amoureux quelque part durant l’année. Deux jours sans les tracasseries quotidiennes, sans les enfants, sans les impératifs de la maison, remettront de la joie dans votre couple. Vous aurez l’occasion de partager plus de temps avec votre conjoint et vous serez entièrement disponible pour lui. L’occasion de s’ouvrir et de communiquer davantage.



2) Evitez de tout planifier

Tous les étés, vous partez avec toute votre petite famille dans la maison de campagne de vos beaux-parents. Tous les dimanches, vous allez au cinéma ou au musée. Le samedi, c’est les courses au supermarché. Bref, c’est toutes les semaines pareilles. Vous avez la fâcheuse manie de tout planifier.



C’est une bonne solution d’une manière générale car cela vous évite d’être prise de cours par les événements. Mais votre couple a besoin de changements pour durer. Laissez plus de place à l’imprévu, à la spontanéité dans votre manière de voir les choses, et vous verrez plus de liberté s’offrir à votre couple.



3) Essayez de nouvelles activités ensemble

Les maîtres mots de la complicité amoureuse sont l’originalité et le partage. Essayez-vous à la pratique d’un nouveau sport tous les deux. Le yoga pour vous détendre, la natation, le tennis etc. Pourquoi pas un saut en parachute ? Les sensations fortes partagées nourriront votre complicité.



Vous pouvez également télécharger l’appli Happy Couple qui vous en apprend davantage sur votre partenaire, grâce à un rapide quiz quotidien aux questions surprenantes. Gagnez des points pour chaque bonne réponse et franchissez ensemble de nouveaux caps. L’appli vous propose également des fiches conseils et des activités adaptées à votre couple.



4) Cassez la routine au lit

Qui dit routine, dit aussi routine au lit. Briser la routine sexuelle ne signifie pas forcément essayer de nouvelles positions (même si cela peut s’avérer très utile) ! Innover au lit signifie surtout tenter de nouvelles choses : achetez-vous une lingerie sexy, offrez-lui un strip-tease, faites l’amour dans des lieux insolites ou dans de nouvelles pièce de la maison, offrez-vos une petite escapade en amoureux le temps d’un soir ou d’un weekend.



Pour casser la routine sexuelle variez aussi les fréquences, histoire de ne pas faire l’amour tous les mardis soirs.



5) Chouchoutez-vous

Prenez du temps pour vous : faites du shopping avec vos amies, offrez-vous un soin en institut de beauté, un massage, allez au hammam. N’oubliez pas que vous êtes une femme, pas seulement une mère de famille. Si vous prenez soin de vous, vous vous sentirez mieux dans votre peau, détendue, zen, vous resplendirez et cela aura un impact positif dans votre couple.



6) Communiquez

Un couple qui va mal, est un couple où la communication est inexistante. Instaurez le dîner hebdomadaire de la communication. Chez vous ou bien au restaurant, peu importe. Un seul impératif : les enfants sont couchés, et la télé est éteinte. Vous profiterez alors de ce rendez-vous régulier pour parler de ce qui vous préoccupe, de vos angoisses, de vos envies, de vos attentes. Cette habitude vous évitera de vous côtoyer sans dialoguer, de vivre comme des étrangers.



7) Cultivez les petites attentions

Faites-vous plaisir mutuellement. Un dîner aux chandelles, un petit cadeau ramené de votre virée shopping, un bisou dans le cou, un massage aux huiles essentielles… Ces petites marques de tendresse entretiennent la séduction et égayent le quotidien. Pourquoi ne pas l’attendre à la sortie du bureau pour boire un verre, histoire de briser la routine du quotidien ?



8) Déscotchez-vous

Vous n’êtes pas obligés de tout faire ensemble. Laissez-la faire sa virée entre copines et laissez-le organiser une soirée foot avec ses copains ! Il faut se laisser un peu de liberté chacun, sinon vous risqueriez de vous étouffer l’un l’autre. Pourquoi ne pas partir une semaine en thalasso avec vos amies ? De plus, ces moments séparément font naître le manque et réveillent le désir de se retrouver, comme au début de la relation.











