8 jours après le rappel à DIEU de Cheikhna Ayah Aïdara : Cheikh Nehma Aïdara, nouveau khalife des Khadre du Sénégal, appelle à l’unité

« Nous remercions tout le monde après avoir assisté et soutenu durant cette douleur qui a frappé la oumah islamique avec le rappel à Dieu de du Khalif Cheikhna Cheikh Ayah Aïdara. Nous avons perdu un érudit, un grand saint, un compagnon de lutte car il a été toujours aux côtés de son frère Cheikhna Cheikh Abdou Aziz et n’a jamais baissé les bras.

Il a toujours lutté pour la cause de Cheikhna Cheikh Sadbou Aïdara, de celle de Cheikhna Cheikh Abdou Aziz. Donc nous présentons nos sincères condoléances à la oumah islamique, à la Nation sénégalaise et à la sous-région », a déclaré le nouveau khalife, rapporté par le porte-parole du jour, Chérif Cheikh Adramé Aïdara.



Une cérémonie qui a coïncidé avec le huitième jour du décès de ce dernier survenu à Nimzatt (Mauritanie). Le défunt qui n’a pas pu boucler ses 6 ans à la tête de la communauté Khadre avait pris le témoin après la disparition, en 2016, de son frère, Cheikh Bounama Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikhna Cheikh Saad bou, à Nimzatt.



Celui-ci avait été, 18 ans durant, le guide des khadr et s’attelait à restaurer la légitimité historique d’une confrérie qui est le trait d’union entre les peuples sénégalais et mauritanien. Mais aussi de la sous-région ouest africaine.

