8 mars 2018 : Idrissa Seck chante la femme

«Et qui te dira ce qu’est une femme? C’est une créature dans laquelle Nous avons placé un grand bien», dit le Livre



À nos mères qui nous ont porté, mis au monde et tendrement accompagné jusqu’au sevrage et au-delà, éprouvant peine sur peine,



À nos épouses qui nous comblent affectueusement de leur présence, vêtement pour nous comme nous le sommes pour elles,



À nos sœurs qui nous agacent si tendrement et qui nous manquent des qu’elles tournent le dos



Je souhaite un excellent 8 mars et exprime toute ma reconnaissance



Aucune entité ne se réjouit d’être amputée de sa moitié. C’est encore plus vrai de l’homme vis-à-vis de la femme

Merci.









Idrissa SECK

Président de Rewmi