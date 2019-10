800 kg de cocaïne saisie en Guinée-Bissau : Le convoyeur du camion, immatriculé au Sénégal arrêté à Bamako

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 10:19

Du nouveau dans l'affaire des 800 kg de cocaïne retrouvés par la police bissau-guinéenne dans un camion immatriculé au Sénégal le 10 mars dernier. Le présumé cerveau de la mafia, le Malien Ould Mouhamed, a été finalement arrêté à Bamako, rapporte L'Observateur.



Il a été placé sous mandat de dépôt pour trafic international de cocaïne, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux.



L'affaire de cette drogue a été pilotée depuis Dakar par Ould Mouhamed. Financier du terrorisme dans son pays, le Mali, il convoyait la cocaïne en provenance d'Amérique latine, de la Guinée-Bissau au Mali, via le Sénégal.



Lors de son séjour à Dakar, il logeait à l'immeuble Kébé avec son épouse et son fils. Il chargeait la drogue dans des camions frigorifiques trouvés à Pikine, non loin de l'arène nationale.



A retenir que quatre suspects (2 Nigérians, 1 Sénégalais et 1 Bissau-Guinéen) ont été arrêtés à la suite de cette saisie de 800 Kg de drogue.



