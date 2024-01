8es de finale Can 2023/ Sénégal-Côte d’Ivoire: Les "Lions" éliminés à l’épreuve des tirs au but Le Sénégal a perdu devant la Côte d’Ivoire. Après un match âprement disputé, le Sénégal a fini par perdre, suite à des séances de tirs au but. Pourtant, les Lions ont inscrit le premier but, avant la première mi-temps. Le score était de 1 but à 0.

Au retour des vestiaires, les ivoiriens ont dominé le match. Et, vers la fin de la seconde partie du temps réglementaire, la Côte d’Ivoire a obtenu un penalty, transformé en but. Avec une égalité de 1 but à 1, les deux équipes sont allés directement, aux séances de tirs au but. A l’aboutissement, la Côte d’Ivoire a marqué ses 5 tirs contre 4 pour le Sénégal.

