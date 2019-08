«94 milliards de mensonges»: «Dolly Macky» descend en flammes Ousmane Sonko Mamour Diallo blanchi par la commission d'enquête parlementaire dans l'affaire du Tf 1451/R, ses partisans ont descendu en flammes Ousmane Sonko qui, selon eux, a commis « 94 milliards de mensonges ».

Après que le député Ousmane Sonko a ouvertement accusé Mamadou Mamour Diallo, ancien directeur national des Domaines, de détournement de 94 milliards au préjudice de l’État du Sénégal, suite à une transaction relative au titre foncier 1451/R, l’Assemblée nationale sénégalaise avait mis sur pied, le 19 avril 2019,une commission d’enquête pour faire la lumière sur cette affaire.



Au terme de trois mois d’enquête, les conclusions des investigations de ladite commission, rendues publiques le vendredi 2 août 2019, au cours d’une conférence de presse ayant eu pour cadre le Parlement, disculpent Mamadou Mamour Diallo de cette grossière accusation.



Partant du fait que ces allégations calomnieuses qui avaient fini d’éclabousser le landerneau politique national, étaient portées par leur collègue, des députés issus des rangs de la majorité, de l’opposition et des non-inscrits, avaient décidé de rejoindre cette commission présidée parle député Cheikh Seck afin d’aider à la manifestation de la vérité, ce, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, affirme la cellule de communication du mouvement Dolly Macky.



Mansour Gaye et Cie d'ajouter : «Comme annoncé au début de ses travaux, la commission s’était investie de la charge exigeante d’« élucider les différentes transactions dont a fait l’objet le titre foncier 1451/R, de retracer tous les décaissements par le Trésor public ou les sociétés à capitaux publics majoritaires relatifs à ce titre et d’évaluer les pertes subies par l’État, le cas échéant ».



C’est fort de ce défi qu’elle a pris le soin de procéder à l’audition des héritiers du fameux titre, du principal accusé, mais aussi de tous les démembrements de l’administration fiscale, domaniale et financière concernés par l’affaire. Au titre des personnes ressources, un ancien ministre du Budget, des directeurs généraux, d’anciens gouverneurs et d’autres indépendants.



Non seulement le courage et la sincérité des trente-et-une (31) personnes entendues ont suffisamment donné de gages de crédibilité à l’enquête, mais ont également contribué à apporter plus de précisions à ses conclusions.



Au terme des auditions, le fait qu’aucune d’elles n’ait pu confirmer des faits étant constitutifs d’un délit de détournement de deniers publics relatif au titre foncier 1451/R, prouve à suffisance l’innocence de Mamadou Mamour Diallo.



En réalité, c’est le contraire qui aurait surpris ceux qui ont connu ou fréquenté ce dévoué commis de l’État qui, après avoir été major de sa promotion à l’ENA, a capitalisé 27 années de bons et loyaux services dans l’administration sénégalaise.



Fort heureusement, les conclusions de la commission d’enquête présentent l’atout de mettre à nu la légèreté de ces accusations jamais prouvées par son auteur, qui se contente de sorties médiatiques intempestives et aberrantes pour assouvir sa boulimie de buzz.



Ils ajoutent: « Guidé parune imagination fertile et s’armant d’insolence sans égale, le principal calomniateur du paysage politique sénégalais doit maintenant se rendre à l’évidence que sa démarche malhonnête, aussi perfide soit-elle, ne pourrait déstabiliser sa cible.



Il faut également signaler que l’audition de Mamadou Mamour Diallo par la commission d’enquête lui a offert toute la latitude de répondre aussi précisément qu’il le souhaitait, aux allégations erronées portées en son encontre. Haut fonctionnaire astreint au devoir de réserve, il avait bien rappelé, lors de son unique sortie médiatique sur cette affaire, son option de se garder de « dévoiler dans un organe de presse le contenu d’un dossier, même pour laver son honneur ». Selon sa conception des choses, une telle outrecuidance serait de nature à « porter atteinte à la vie privée de certains citoyens, ainsi qu’au secret légitime dont ils souhaitent entourer leurs affaires».



D’ailleurs, cette sortie historique dans les colonnes du quotidien L’Observateur, encore disponible sur Internet, mérite d’être relue par ceux-là qui, tentés par le doute, voudraient cerner les contours de ce fameux dossier, comprendre l’attitude responsable de l’accusé, jauger son niveau d’implication et, enfin, connaître les réels sentiments qui l’animent depuis le début de cette triste affaire.



« Si les puristes de la langue française vont apprécier le langage châtié, le raisonnement structuré et le vocabulaire stylistique dignes d’un fonctionnaire de son rang, toute personne animée de bonne foi saura situer en toute liberté le camp de la vérité».



Par voie de conséquence, « il ne fait l’ombre d’aucun doute que la campagne de dénigrement contre Mamadou Mamour Diallo dans laquelle s’est tristement engagée Ousmane Sonko, relève tout simplement d’une manœuvre sordide de diabolisation, dont l’objectif ultime est de limiter l’envergure tentaculaire d’un homme d’État, dont le seul tort a été de s’engager en politique et de réussir à améliorer le bien-être de ses concitoyens.



Pour se convaincre d’une telle réalité, il suffit de faire un tour à Louga où le mouvement Dolly enregistre des résultats considérables sur le plan du développement socioéconomique et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.



Au regard de tout ce qui précède, c’est un sentiment de fierté militante qui envahit les responsables du mouvement Dolly dont les félicitations adressées à leur leader Mamadou Mamour Diallo constituent une réitération sincère de leur engagement à le soutenir dans son projet politique.



Par la même occasion, Dolly Macky invite solennellement le président de la République à prendre acte des conclusions du rapport auquel a abouti la commission d’enquête, afin de restaurer l’honneur de ce serviteur de l’État qui, en prenant la décision historique de militer à ses côtés, pour le relever les défis d’émergence qui interpellent notre pays, s’est fait tout naturellement des amis, mais aussi des ennemis animés de mauvaise foi », affirme le mouvement Dolly Macky.











