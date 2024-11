A Diourbel pour les Législatives : Moustapha Niang décline les cinq raisons de soutenir la coalition Samm Sunu Rew/Jotali Kaddu Askam Wi

Pour les valeurs fondamentales et engagement éthique, a-t-il soutenu, les députés de cette liste incarnent des valeurs essentielles telles que l’intégrité, la transparence et le service à la communauté.



Leur engagement envers le bien-être des citoyens guide leur action politique, promouvant ainsi une gouvernance responsable et éthique. Et que la Coalition Républicaine Samm Sunu Rew/ Jotali Kaddu Askan Wi se positionne comme une force de changement, pleinement dévouée à la construction nationale, à la sécurité et au bien-être du peuple sénégalais.



Avec des députés intègres, engagés et à l’écoute, résolument déterminés à concrétiser la vision du peuple, leur priorité. Pour la promotion de la femme en politique, le secrétaire administratif du directoire de campagne de la coalition, Moustapha Niang, affirme que la question de la représentation féminine est une priorité pour cette coalition parce que, en intégrant des femmes compétentes et engagées, la liste s’efforce d’assurer une représentation équilibrée au sein de l’Assemblée nationale.



Cette démarche , selon lui, témoigne de sa volonté de promouvoir l’égalité des sexes et de renforcer la participation des femmes dans le processus décisionnel. S'agissant d'une tête de liste expérimentée , pour diriger la coalition, le secrétaire administratif dira , tout simplement , qu'à la tête de cette coalition se trouve Pape Modou Fall, ingénieur informaticien, technopédagogue et ancien directeur de l’emploi.



Et que son expérience diversifiée et sa compréhension des enjeux socio-économiques font de lui un leader capable d’affronter les défis contemporains. Doublé de son expertise en matière d’emploi et de développement technologique, qui constitue un atout indéniable pour la mise en œuvre de politiques novatrices.



Concernant une équipe diverse et complémentaire, Moustapha Niang explique que la diversité des profils au sein de la coalition enrichit son approche politique. Et chaque membre apporte des compétences uniques et des perspectives variées, permettant d’aborder les problématiques nationales sous différents angles. Cette complémentarité , a-t-il dit, est essentielle pour développer des solutions efficaces et adaptées aux besoins des citoyens.



Sur les orientations stratégiques pour le progrès social, le secrétaire administratif de la coalition a souligné qu'il est nécessaire de formuler de nouvelles propositions visant à améliorer le code de l'assainissement, le code de l'environnement, le code du travail et le code de la sécurité sociale.



Par ailleurs, l'introduction d'un nouveau code pour le secteur de l'artisanat et l'élaboration d'une loi d'orientation sur la migration irrégulière sont également envisagées. En outre, a-t-il dit, il est crucial de renforcer les programmes dédiés aux femmes, à la jeunesse et au secteur de la santé, notamment pour apporter un soutien aux personnes atteintes de cancer, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies rénales, etc.



Pour le secrétaire administratif du directoire de campagne de la coalition , Moustapha Niang, voter pour la Coalition Républicaine Samm Sunu Rew/ Jotali Kaddu Askan Wi, c'est opter pour des représentants engagés, compétents et résolus à bâtir un avenir meilleur. « Votre voix est déterminante pour soutenir cette vision ambitieuse et inclusive ».



S Tribune