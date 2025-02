A Mbacké, Missira dans l’émoi : un quinquagénaire supporte mal son divorce et se suicide Un drame a secoué la localité de Missira, dans le département de Mbacké, ce matin. Un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé pendu chez lui, plongeant la localité dans l’émoi.

Selon l’info recueillie chez nos confrères du site « lesoleil.sn », le maire de la commune de Missira, Serigne Moustapha Mbacké, a réagi à ce drame sur les ondes de la radio privée RFM : « Il s’est suicidé corde au cou. La gendarmerie a été alertée immédiatement et le corps a été évacué. Nous attendons les résultats de l’enquête pour en savoir plus sur ce drame qui attriste toute le quartier. »



D’après les témoignages des voisins, la victime, née en 1972, vivait seule depuis son divorce. Les causes exactes du suicide restent à approfondir.



Ce drame survient deux semaines après celui de Matar Diagne, étudiant en Master en Sciences juridiques et politiques à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, retrouvé sans vie dans sa chambre. Rappelle le site.



