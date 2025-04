À la Mémoire du Professeur Mody Gadiaga - Par Ousmane Gandhy Ba Ô Mody Gadiaga, fils de Kédougou,

Dans l'écrin de l’université de Dakar, ta voix résonne encore,

Spécialiste émérite, érudit au grand cœur,

Ta sagesse et ton savoir ont éclairé bien des aurores.



Le monde universitaire est en deuil aujourd'hui,

Un intellectuel lumineux s'est éteint, mais jamais perdu,

Tes analyses rigoureuses, tes prises de position,

Ont marqué les esprits, nourri la réflexion.



Dans le tourbillon des débats, ta parole ferme,

Sur le troisième mandat, tu t'es fait le phare,

Avec clarté et justesse, tu as tenu bon en mer,

Guidant les âmes inquiètes, vers un avenir tout phare.



Professeur, mentor, ta rigueur nous inspire,

Ta mémoire demeure gravée dans nos cœurs,

Des générations d'étudiants en quête de savoir,

Ont trouvé en toi la passion, l'engagement, le labeur.



Que la terre te soit légère, ô sage enseignant,

Ton héritage perdure, précieux et rayonnant,

Respecté pour ton intégrité et ta droiture,

Tu es une étoile qui brille au firmament de notre culture.



Repose en paix, cher professeur Gadiaga,

Ta voix et ta lumière continueront à nous guider,

Dans les annales du Sénégal.

Repose en paix mon professeur.



Ousmane Gandhy Ba



