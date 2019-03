Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A la découverte de Mame Rokhaya Lô, seule femme pilote dans l’armée sénégalaise Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| Le capitaine Mame Rokhaya Lô est la seule femme pilote dans l’armée sénégalaise. Elle ne se sent nullement dépaysée dans un milieu dominé par les hommes. Même si elle reconnaît avoir été surprise de constater qu’elle était “la seule pilote dans la gendarmerie du Sénégal, mais surtout la première pilote dans l’armée sénégalaise”.



Titulaire d’un BAC S (baccalauréat scientifique), le capitaine Mame Rokhaya Lô du haut de son mètre 90, est la cheffe de la section aérienne de la gendarmerie nationale. Le capitaine Mame Rokhaya Lô est la seule femme pilote dans l’armée sénégalaise.



Un parcours brillant



Le parcours universitaire du Capitaine Mame Rokhaya Lô a été essentiellement consacré aux sciences économiques. Ancienne ‘pensionnaire’ de l’UFR des Sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle se présente, en 2011, au concours pour intégrer la gendarmerie après son master en commerce et management.



“J’ai été attirée par la gendarmerie parce que depuis toute petite, je voyais le travail qu’ils faisaient. Les gendarmes étaient partout même dans les endroits les plus reculés du pays”, a-t-elle raconté. Deux ans après avoir intégré le corps, elle gravit les échelons et devient commandant-adjoint de la compagnie régionale à Rufisque, dans la banlieue de Dakar.



En 2014, la gendarmerie cherche à avoir un œil avancé sur les opérations au sol avec pour objectif de collecter des informations sûres. Mame Rokhaya Lô décide de saisir de saisir cette opportunité qui s’offre à elle et se présente à un concours interne pour devenir pilote dans la gendarmerie.



Mame Rokhaya Lô passe avec succès les épreuves et intègre l’unité d’aviation de la gendarmerie avec deux de ses collègues. “Ce qui compte ici à la base, ce sont les compétences. J’ai été recrutée avec mes collègues après un concours. Et nous travaillons d’égal à égal”, nous explique la pilote.



Durant son parcours, elle se rend compte qu’il n’y a pas autant de femmes dans l’aviation sénégalaise. Bien que les femmes s’intéressent aux métiers de l’aéronautique et notamment à celui de pilote, nombreuses sont celles qui n’ont pas le niveau lors des recrutements, se désole le capitaine Mame Rokhaya Lô.



Cependant, elle ne perd pas espoir de voir plus de femmes aux commandes des avions dans l’armée. “De plus en plus de femmes s’orientent vers les matières scientifiques et notamment le BAC scientifique”, note-t-elle.



“J’encourage les femmes à avoir confiance en elles. Je pensais qu’au Sénégal, il existait déjà des femmes pilotes dans l’armée, mais cela m’a étonnée de me retrouver seule”.



Elle donne des conseils aux femmes: “Que les femmes aient confiance en elles et qu’elles sachent qu’elles sont capables. Une femme peut être pilote. Je leur dit de croire en elle, croire en leur potentialité et savoir-faire”.



Le capitaine Mame Rokhaya Lô est installée à la base aérienne de l’armée de Thiès, à près de 70 Km de Dakar où elle travaille en bons termes avec ses collègues (hommes): “La gendarmerie est un corps de l’armée très organisé, avec des principes et des valeurs que chaque élément connait. Nous travaillons ensemble et chacun sait où se trouve sa place dans la hiérarchie”.



Mame Rokhaya Lô pilote principalement des avions légers motorisés et son activité quotidienne consiste en des opérations de surveillance du territoire, de collecte de renseignements pour les unités au sol ainsi que les vols de reconnaissance pour des prises de vue.



Si de par sa formation initiale rien ne semblait au départ la prédestiner à devenir pilote et à entrer dans la gendarmerie, elle estime que certaines valeurs et aptitudes l’ont aidée à gravir les échelons.



“Il faut être méthodique, aimer les sciences, mais surtout suivre les procédures”, précise l' officier de gendarmerie, qui indique que certains gestes doivent devenir un réflexe pour la sécurité de l’équipage et le succès des missions.



Vérification de l’appareil, ouverture carburant, message radio avec la tour de contrôle, information de vol, météo, paramètres moteurs, huile…autant de détails qui sont devenus un réflexe pour la seule femme pilote de l’armée sénégalaise.

















Bbc



