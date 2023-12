A quelques pas de la CAN 2023 : Salaire de Cissé, cascade de blessures...Ces plaies de la Tanière qui inquiètent Le week-end de Noël n’a pas été de tout repos pour l’équipe nationale du Sénégal, qui a été secouée par l’histoire des six mois d’arriérés de salaire d’Aliou Cissé et de son staff. Une information révélée samedi, par le site spécialisé Dsports, qui a eu l’effet d’une bombe et qui a suscité moult commentaires, à quelques jours d’une Can où le pays de la Téranga sera très attendu, en tant que champion en titre. S’y ajoute une cascade de blessures notées..."Bes Bi"

Le technicien aux dreadlocks, qui émargerait à 20 millions FCfa net mensuels et aurait signé pour une prime à la signature de 120 millions FCfa, à raison de 30 millions FCfa par trimestre, lors du renouvellement de son contrat en novembre 2022, n’aurait pas voulu que l’affaire s’ébruite.



Le chargé de communication du ministère des Sports a apporté un démenti dans le groupe WhatsApp de l’Anos, où il ne contredit pas totalement cette affaire d’arriérés, avec comme preuve, deux reçus de paiement datant du 10 juillet et du 15 décembre 2023.



Le ministre des Sports, Lat Diop, a ensuite indiqué sur le plateau d’une télévision, en marge d’un combat de lutte, qu’Aliou Cissé a reçu son salaire sans véritablement infirmer les mois d’arriérés.



En définitive, l’entraineur des "Lions" devrait rentrer dans ses fonds dans la semaine, selon certaines sources. Toutefois, cette polémique pollue l’environnement de la Tanière, au moment où ce n’est pas forcément la grande santé dans les rangs.



Les blessures ne lâchent pas les "Lions"



En effet, l’hécatombe se poursuit dans les rangs de l’équipe nationale du Sénégal, à quelques jours du début d’un regroupement prévu le 30 décembre. Après Nampalys Mendy plusieurs jours plus tôt et Boulaye Dia vendredi dernier, c’est au tour d’Idrissa Gana Guèye (106 sélections), de sortir sur blessure au pire des moments, le samedi.



Titularisé au milieu de terrain lors du revers d’Everton sur le terrain de Tottenham de Pape Matar Sarr (1-2), l’international sénégalais a cédé sa place à la 23e minute, après avoir été touché au mollet gauche. Il est sorti avec une mine dépitée, qui n’inspire pas confiance.



Son entraîneur, Sean Dyche n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude. « De toute façon, nous sommes épuisés (Everton subit en effet beaucoup de blessures, NDLR). Quand on récupère des joueurs, nous subissons de nouvelles blessures. Il faudra attendre et voir avec Idrissa (Gana Guèye), mais ça ne s’annonce pas génial. Il est important que nous récupérions ces éléments », a indiqué le technicien anglais.



Les résultats des examens pour connaître la nature de sa blessure comme pour Boulaye Dia, sont toujours attendus, pour se faire une idée de leur participation ou pas à la Can prévu du 13 janvier au 11 février prochains, en Côte d’Ivoire. Aliou Cissé croisera les doigts et espérer pouvoir compter sur ces cadres, pour réussir le back-to-back, alors que Nampalys Mendy a commencé la course contre la montre, pour être fin prêt pour le tournoi continental.



Si les absences de Youssouf Sabaly et de Krépin Diatta, lors de la Can 2021, avaient été bien atténuées, pas sûr que les absences de Gana Guèye, de Nampalys Mendy et de Boulaye Dia, puissent l’être, au vu de leurs importances dans le dispositif d’Aliou Cissé. Plusieurs doutes dans les rangs de la "Tanière", qui tombent au plus mal.













