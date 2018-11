À tous les responsables politiques, les élus, les militantes et les militants… (Me Sidiki Kaba) La Région de Tambacounda a atteint et dépassé depuis le 7 novembre 2018, l’objectif de 107 000 parrainages qui lui était fixé.

À tous les responsables politiques, les élus, les militantes et les militants… (Sidiki Kaba)

Le nombre total de parrainages déposés au profit de notre Candidat Macky Sall s’élève à ce jour à 112 256.

Notre Région est la 1ère à avoir réussi son pari .



Ce résultat important est le fruit d’un travail unitaire et collectif de tous les Responsables politiques , des Alliés et de la Coalition BBY.



Je remercie chaleureusement les populations , les militantes , les militants et les sympathisants qui font confiance à notre Candidat.



Je vous félicite tous et vous encourage tous à poursuivre dans la même dynamique unitaire ce travail remarquable de terrain pour obtenir une récolte encore plus importante de parrainages au profit du Président Macky Sall .



C’est le bon choix . Et c’est le bâtisseur au bilan impressionnant dans tous les domaines .



Nous devons travailler pour faire du Parrain un Électeur afin que notre Candidat soit brillamment élu , dés le 1er tour , le 24 Février 2019.



Allah nous bénisse.



Le Ministre Sidiki Kaba Délégué Régional Régional de Tambacounda



