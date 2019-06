ADS fait condamner ETHIOPIAN AIRLINES à lui payer 252 millions de FCFA

L'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) assistée par Me Ndoumbé Wane a remporté son procès intenté contre Ethiopian Airlines. Rendant sa décision, le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a condamné Ethiopian Airlines à lui verser la somme de 242.106. 781FCFA au principal outre celle de 10.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts. Le juge Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont également débouté la compagnie aérienne de toutes ses demandes.